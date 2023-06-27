Дарья Касаткина — Каролина Плишкова. Россиянка на кураже

Выиграв у Калининой, 11-я ракетка мира сказала, что пребывает на подъёме и ждёт следующего матча. А вот и он!

28 июня 2023 года Дарья Касаткина и Каролина Плишкова сыграют в матче турнира WTA-500 в Истбурне (Великобритания). Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают небольшое предпочтение чешской теннисистке: поставить на её победу можно с коэффициентом 1.84. Успех россиянки оценивается в 1.97.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч в Истбурне Дарья Касаткина — Каролина Плишкова 28 июня 2023 года

Букмекеры предполагают, что матч Дарья Касаткина — Каролина Плишкова получится упорным. Тотал больше 21.5 гейма идёт за 1.68, а тотал меньше 21.5 гейма — за 2.12. Заключить пари на то, что россиянка выиграет со счётом 2:0 по сетам, можно за 3.16.

Анализ и прогноз на матч Дарья Касаткина — Каролина Плишкова (28.06.2023)

28 июня состоится матч второго круга турнира WTA-500 в Истбурне. Встречаются Дарья Касаткина и Каролина Плишкова. Россиянка слабо отыграла часть сезона на грунтовых кортах и планомерно готовится к Уимблдону.

Стоит отметить, что Дарья не может обрести стабильность в результатах. Ей не хватает концентрации в последних матчах. На турнирах в Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос» она не сумела зацепиться за хорошие показатели.

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Причины плохих результатов, по меркам 11-й ракетки мира, кроются в мелочах. В Мадриде у неё совершенно не шла первая подача, в Риме обострилась травма, а в Париже её соперница Свитолина провела лучший матч в году.

При адаптации к травяным кортам Касаткина неожиданно столкнулась с проблемой на приёме мяча. Это сказалось на результате. В Берлине россиянка выбыла уже в первом круге, сенсационно проиграв соотечественнице Элине Аванесян со счётом 1:2 (2:6, 6:3, 6:7).

Но к турниру в Истбурне Дарья подтянула физические кондиции и решила проблему с техническим браком. В первом круге она довольно уверенно выиграла у Ангелины Калининой со счётом 2:0 (6:3, 6:1).

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Касаткина полностью контролировала ход встречи. Она записала в актив три брейка, что позволило получить психологическое преимущество над соперницей. Россиянка опередила Калинину по ударам навылет — 21:13. Кроме того, агрессивная манера игры Дарьи привела к 24 невынужденным ошибкам украинки.

За выход в следующий круг Касаткина поспорит с представительницей Чехии — Каролиной Плишковой. Отметим, что 31-летняя теннисистка в сезоне-2023 провалила большинство турниров на грунте.

Каролина явно плохо готова в плане выносливости и постоянно теряет концентрацию, что приводит к огромному количеству технического брака. На трёх турнирах подряд в Риме, Париже и Страсбурге она выбыла в первом же круге.

Дарья Касаткина на фоне соперницы, испытывающей комплекс игровых и психологических проблем, выглядит наиболее вероятной победительницей матча. Ей удалось избавиться от трудностей при приёме мяча и стабилизировать игру у сетки.

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Судя по плохим последним результатам Плишковой на крупных турнирах, преимущество на стороне россиянки. Перспективно смотрится ставка на победу Дарьи Касаткиной за коэффициент 1.97.

Прогноз и ставки на матч WTA-500 Дарья Касаткина — Каролина Плишкова 28 июня 2023 года

Что-то сломалось в игре Каролины Плишковой в сезоне-2023. Обычно стабильная теннисистка не радует результатами, что привело к проблемам в психологии и потере уверенности в собственных силах. Касаткина на её фоне смотрится гораздо предпочтительнее. Вот и поставим на победу россиянки.

Ставка: победа Дарьи Касаткиной за 1.97.

Экспресс с коэффициентом 7.21.

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