Англия — Германия: во сколько начало матча Евро-2023 U21, какой прогноз, кто фаворит
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28 июня состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы до 21 года Англия — Германия. Начало игры – в 19:00 мск.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям. Поставить на победу немцев можно с коэффициентом 2.47, а шансы англичан оцениваются аналитиками в 2.70. Ничья доступна за 3.54.
По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.05, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.79. На гол Англии дают коэффициент 1.27, а гол Германии оценивается в 1.24. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.63.
U21 ЧЕ-2023. Группа C. 3-й тур
28 июня 2023, среда. 19:00 МСК
Англия U21
Не начался
Германия U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Экспресс с коэффициентом 6.73.
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