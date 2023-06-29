Прогноз на матч турнира WTA в Истбурне Елена Остапенко — Камила Джорджи

Представляем вашему вниманию прогноз на матч турнира в Истбурне Елена Остапенко — Камила Джорджи.

Ставка: победа Остапенко с форой (-3.5) за 1.88.

Елена Остапенко быстро адаптировалась к травяным кортам и успела набрать отличную форму. Ей удалось собрать серию из побед в семи матчах. Не будем забывать, что на прошлой неделе теннисистка выиграла турнир в Бирмингеме. Она оказалась сильнее Барборы Крейчиковой в финале (2:0).

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В свою очередь, Джорджи слабо отыграла первые турниры на травяных кортах. В Ноттингеме и Бирмингеме она сумела пройти только один раунд. Но в Истборне итальянке пока везёт, и она сумела пройти два круга.

Остапенко поймала свою игру и находится в отличной форме. Кроме того, в пользу её победы история личных встреч на траве (две победы). Рекомендуем изучить ставку на победу Елены Остапенко с форой (-3.5) за коэффициент 1.88.

Экспресс с коэффициентом 15.13.

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