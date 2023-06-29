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Прогноз на матч турнира WTA в Истбурне Елена Остапенко — Камила Джорджи

Прогноз на матч турнира WTA в Истбурне Елена Остапенко — Камила Джорджи
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч турнира в Истбурне Елена ОстапенкоКамила Джорджи.

Ставка: победа Остапенко с форой (-3.5) за 1.88.

Елена Остапенко быстро адаптировалась к травяным кортам и успела набрать отличную форму. Ей удалось собрать серию из побед в семи матчах. Не будем забывать, что на прошлой неделе теннисистка выиграла турнир в Бирмингеме. Она оказалась сильнее Барборы Крейчиковой в финале (2:0).

Лучшие прогнозы на сегодня.

В свою очередь, Джорджи слабо отыграла первые турниры на травяных кортах. В Ноттингеме и Бирмингеме она сумела пройти только один раунд. Но в Истборне итальянке пока везёт, и она сумела пройти два круга.

Истбурн (ж). 1/4 финала
29 июня 2023, четверг. 20:00 МСК
Елена Остапенко
17
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Камила Джорджи
67
Италия
Камила Джорджи
К. Джорджи

Остапенко поймала свою игру и находится в отличной форме. Кроме того, в пользу её победы история личных встреч на траве (две победы). Рекомендуем изучить ставку на победу Елены Остапенко с форой (-3.5) за коэффициент 1.88.

Экспресс с коэффициентом 15.13.

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