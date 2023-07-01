Грузия — Израиль: прогноз Артура Петросьяна на матч 1/4 финала Евро-2023

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Евро-2023 Грузия — Израиль.

Ставка: обе забьют за 1.94.

«Грузины – главная неожиданность этого Евро. Кто мог предположить, что из самой сложной и непредсказуемой группы они не просто выйдут, а выйдут с первого места?

Лучшие прогнозы на сегодня.

С чем это можно связать? На самом деле много факторов, и помощь родных стен – один из них. Болельщики в Тбилиси помогали команде выгрызать результат там, где это казалось невозможным. Индивидуальное мастерство некоторых игроков тоже послужило причиной такого выступления. Команда в целом выглядит достаточно прилично. Но нельзя не отметить и негативные моменты. Грузины больше всех на турнире позволяют бить по своим воротам, поэтому везение тоже сыграло свою роль в успехе команды. В каждом матче соперник Грузии имел больше моментов.

В матче с Израилем все будут ждать от Грузии победы и более активной игры. Соперник может за это наказать: Израиль — очень непростая команда. Мне кажется, что израильтяне заслужили играть в четвертьфинале, никому с этой командой не было легко. Израиль кажется более взрослой командой, чем Грузия.

Матч должен получиться интересным, моментов будет много. Первое, на что хотел обратить внимание, — это обе забьют», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 6.82.

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