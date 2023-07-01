«Зенит» — «Нефтчи»: прогноз Егора Титова на игру предсезонного турнира

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» – «Нефтчи».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.20.

«Закончились отпуска, команды Премьер-Лиги постепенно втягиваются в рабочий ритм. «Зенит» проведёт первый матч с «Нефтчи». Команда Семака собралась в полном составе, нет, по-моему, только Вендела, зато бразильский опорник подъехал, Коваленко всё-таки оказался именно в Петербурге. Центр поля укрепили на всякий случай. Для всех понятно, что «Зенит» будет явным фаворитом и нового сезона. Но сейчас готовность не может быть оптимальной, с другой стороны, ребята соскучились по футболу, слишком сильно нагрузить их не успели. Так что они вполне способны выдать неплохую игру уже в первом матче.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Нефтчи» занял третье место в чемпионате Азербайджана, обидно проиграл в финале Кубка страны, пропустив в дополнительное время. В еврокубках в прошлом сезоне были в квалификации Лиги конференций, и там в дополнительное время уступили венскому «Рапиду». Есть там 2–3 человека, которые играли в России. Эмин Махмудов был в «Сатурне», в «Спартаке», сейчас уже ветеран команды. Азер Алиев много где поиграл. Кверквелия здорово играл за «Рубин». Но, конечно, состав бакинского клуба не идёт ни в какое сравнение с тем, что есть у «Зенита».

Кубок PARI Премьер Кубок PARI Премьер 01 июля 2023, суббота. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург, Россия Не начался Нефтчи Баку, Азербайджан Кто победит в основное время? П1 X П2

Я поставлю на тотал больше 3.5. Не удивлюсь, если в первой игре «Зенит» пропустит, нужно время, чтобы сзади всё было чётко, но впереди свою мощь он обязательно покажет. Кассьерра с Сергеевым уже сейчас будут бороться за место в старте», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 6.82.

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