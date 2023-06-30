«Зенит» — «Нефтчи». Карнавал состоится даже без Малкома

Нескольких ведущих бразильцев не будет, но это не повод оставаться без победы. Тем более их есть кому заменить.

1 июля состоится матч Кубка PARI Премьер «Зенит» — «Нефтчи». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.24. Успех клуба из Баку оценён экспертами в 11.5. Ставки на ничью принимаются за 6.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — «Нефтчи» 1 июля 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Зенит» — «Нефтчи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч Кубка PARI Премьер «Зенит» — «Нефтчи» (01.07.2023)

Кубок PARI Премьер Кубок PARI Премьер 01 июля 2023, суббота. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург, Россия Не начался Нефтчи Баку, Азербайджан Кто победит в основное время? П1 X П2

В ожидании начала нового сезона Российской Премьер-Лиги, который стартует в середине июля, обратим внимание на матч предсезонного турнира, в котором померяются силами «Зенит» и «Нефтчи». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» 1 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Существовала вероятность, что этим летом ведущие бразильцы «Зенита» покинут команду, однако пока что никто не ушёл. Более того, Сергей Семак получил в помощь ещё двух легионеров из Бразилии — нападающего и полузащитника «Коринтианса» Педро Энрике Силву дос Сантоса и Ду Кейроса соответственно. Однако форвард присоединится к клубу только по достижении 18 лет — в 2024 году.

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Единственное — не совсем понятна ситуация с Венделом. Он не прибыл в Санкт-Петербург в установленный срок. Сообщалось, что 25-летний полузащитник готовится к сезону в Бразилии и не хочет возвращаться в Россию. В то же время по собственному желанию он не может уйти из «Зенита».

Сине-бело-голубые установили на Вендела ценник в размере € 15 млн. В «Фенербахче» опровергли интерес к хавбеку, а «Фламенго» отпугнула запрашиваемая за футболиста сумма. Как будет развиваться история с хавбеком дальше — остаётся только гадать. По слухам, он может продолжить карьеру в Турции.

В остальном дела у сине-бело-голубых идут отлично. Действующий чемпион РПЛ постепенно готовится к новому сезону. Сергей Семак наверняка вовсю занят адаптацией ранее упомянутых новобранцев. Не исключено, что они примут участие в предстоящей встрече.

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Точно не сыграют Далер Кузяев, Малком, Вендел, Нуралы Алип, Роберт Ренан, Барриос и Родригао. Последний продолжает восстанавливаться после операции по индивидуальной программе. В общем, сине-бело-голубые выступят не совсем основным составом.

Отразится ли это как-то на ходе и результате грядущей игры? Вряд ли. Во-первых, уровень азербайджанского чемпионата ниже российского. Во-вторых, «Нефтчи» является не самым сильным клубом страны. По итогам минувшего сезона он занял только третье место.

Команда очень сильно отстала от взявшего серебряные медали «Сабаха» и ставшего чемпионом «Карабаха» — на 13 и 22 очка соответственно. Состав у «нефтяников» не блещет громкими именами. Из известных футболистов можно отметить разве что бывшего защитника «Рубина» и «Локомотива» Соломона Кверквелию.

И даже несмотря на старания опытного грузина, «Нефтчи» за 36 туров в чемпионате Азербайджана пропустил 38 мячей. Также клуб крайне неудачно выступил в квалификации Лиги конференций. «Нефтяники» с трудом обыграли «Арис» во втором раунде отборочного турнира и уступили венскому «Рапиду» в третьем.

Примечательно, что азербайджанский клуб сомневался, стоит ли принимать участие в предсезонном турнире Санкт-Петербурга. Он мог отказаться выступать из-за политической ситуации в России. Однако в итоге команда согласилась.

Как бы там ни было, «Зенит» выглядит явным фаворитом предстоящего матча, да и турнира в целом. Встречи будут проходить на стадионе «Газпром Арена», на котором петербуржцы чувствуют себя практически неуязвимыми. Поставить на их победу с форой (-2) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10.

За последние два сезона в РПЛ сине-бело-голубые только два раза уступили и дважды сыграли вничью на своём поле. За этот период времени они забили 91 мяч, а сами пропустили только 26. Даже наполовину резервным составом подопечные Семака одержат уверенную победу. Под конец прошлого сезона наставник нередко оставлял лидеров в запасе, предоставляя шанс молодёжи. Этот ход себя оправдывал.

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К товарищеским турнирам петербуржцы относятся не менее ответственно. В минувшем розыгрыше Кубка Премьер они одержали победу. Обыграли «Пари Нижний Новгород» (1:1, 5:3 пен.), «Сочи» (1:1, 4:2 пен.) и разгромили ЦСКА (3:0).

Прогноз и ставки на матч «Зенит» — «Нефтчи» 1 июля 2023 года

«Зенит» сумел сохранить практически весь чемпионский состав и даже немного усилился этим летом. С Венделом ситуация вышла неприятная, но в будущем она может разрешиться в пользу сине-бело-голубых. «Нефтчи» вряд ли удастся навязать борьбу самому сильному клубу России. У гостей намного меньше ресурсов. Плюс встреча состоится на стадионе «Газпром Арена». Скорее всего, петербуржцы победят с крупным счётом.

Ставка: победа «Зенита» с форой (-2) за коэффициент 2.10.

Экспресс с коэффициентом 7.21.

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