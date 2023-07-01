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«Минск» — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз Николая Ходасевича на матч чемпионата Беларуси

«Минск» — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз Николая Ходасевича на матч чемпионата Беларуси
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Известный журналист Николай Ходасевич дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Минск» — «Торпедо-БелАЗ».

Ставка: победа «Торпедо-БелАЗ» за 1.96.

«Жодинское «Торпедо» – единственная команда лиги без поражений. Правда, ничьих сразу пять после 12 матчей. С «Неманом» и «Шахтёром» качественные, а вот с «Энергетиком» в прошлом туре стоит воспринимать как потерю очков.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В среду жодинцы прошли в 1/16 финала Кубка Беларуси «Лиду», клуб из второго дивизиона. Дублёрами в первом тайме не вышло решить задачу. После перерыва появились игроки основного состава и дали камбэк на 3:1. Не думаю, что это как-то скажется на функциональной готовности парней Дмитрия Молоша.

Беларусь - Высшая лига. 14-й тур
01 июля 2023, суббота. 16:50 МСК
Минск
Минск
Не начался
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Минск» на победной волне после долгой серии без успехов. «Горожане» обыграли скромные «Сморгонь» и «Белшину», но и сами являются коллективом молодым и далеко не самым стабильным. Не уверен, что «Торпедо», которое пропускает меньше всех в чемпионате, даст минчанам разгуляться. И, скорее всего, заберёт победу. Можно заиграть», — сказал Ходасевич.

Экспресс с коэффициентом 6.82.

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