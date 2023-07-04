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Александрова — Наварро: эксперты назвали фаворитку матча первого круга Уимблдона

Александрова — Наварро: эксперты назвали фаворитку матча первого круга Уимблдона
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4 июля на Уимблдоне завершится первый круг. 22-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова стартует на турнире «Большого шлема» матчем с американкой Эммой Наварро (55-й номер рейтинга WTA). Начало встречи запланировано на 13:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом Александрову. Победа 28-летней россиянки оценивается букмекерами в 1.28. Поставить на успех 22-летней американки можно за 3.75. Сделать ставку на победу Александровой с форой (-4.5) гейма можно с коэффициентом 1.90, успех Эммы с форой (+4.5) оценён такой же котировкой.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Общий тотал меньше 21 гейма оценили коэффициентом 1.86, а тотал больше 21 — 1.91. Коэффициент на победу Александровой по итогам двух сетов (2-0) составляет 1.75.

Уимблдон (ж). 1-й круг
04 июля 2023, вторник. 13:00 МСК
Эмма Наварро
55
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Экспресс с коэффициентом 4.93.

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