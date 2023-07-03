Эмма Наварро – Екатерина Александрова. В чём секрет успеха россиянки на траве?

Она сама не знает ответ на этот вопрос, но выступает на этом покрытии отлично.

4 июля Эмма Наварро и Екатерина Александрова сыграют в матче первого круга Уимблдона. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты отдают преимущество россиянке, коэффициент на её победу составляет 1.27. Шансы американки оценили коэффициентом 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Эмма Наварро – Екатерина Александрова 4 июля 2023 года

Аналитики считают, что матч первого круга Уимблдона Эмма Наварро – Екатерина Александрова не получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 2.00, а тотал меньше 21.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.72. Поставить на победу россиянки со счётом 2:0 по сетам можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч первого круга Уимблдона Эмма Наварро – Екатерина Александрова (04.07.2023)

Начинается самый интересный турнир «Большого шлема» — Уимблдон. 4 июля в одной из встреч первого круга американка Эмма Наварро, занимающая 60-е место в рейтинге WTA, встретится с россиянкой Екатериной Александровой — 21-й ракеткой мира. Начало встречи не ранее 13:00.

Американская теннисистка проводит классный сезон и будет достойной соперницей для российской спортсменки. Эмма приняла участие в 49 матчах этого года, выиграв 36 из них. Кроме того, она победила на трёх турнирах серии ITF, но все они проходили на грунте.

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Также Наварро неплохо провела турнир WTA в Бад-Хомбурге на траве, дойдя до 1/2 финала. По пути она обыграла Надию Подороску, Ализе Корне, Ребеку Масарову. Никому из них она не отдала даже одного сета. Уступила американка Катержине Синяковой – 0:2 (2:6, 2:6). До этого Наварро доходила до финала соревнований серии ITF на травяном покрытии, но уступила 135-й ракетке мира.

Эмма добилась больших высот на юниорских турнирах и может преподнести сюрприз. Она также принимала участие в «Ролан Гаррос», но вылетела во втором круге, потерпев поражение от Бьянки Андрееску со счётом 0:2 (1:6, 4:6).

Екатерина Александрова проводит отличный сезон и вряд ли переживает по поводу матча с американкой. Российская теннисистка выиграла турнир в Хертогенбосхе, обыграв в финале Веронику Кудерметову со счётом 2:1 (4:6, 6:4, 7:6). Таким образом, один трофей, выигранный на траве в этом году, у неё уже есть. Значит, с этим покрытием спортсменка подружилась.

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Однако на этом Екатерина не остановилась и продемонстрировала великолепную игру в Берлине. Александрова на пути к полуфиналу выиграла у 15-й ракетки мира Людмилы Самсоновой, седьмого номера рейтинга Кори Гауфф, а в четвертьфинале Кудерметова снялась и позволила соотечественнице пройти дальше.

В 1/2 финала турнира в Берлине Александрова потерпела поражение от Петры Квитовой – 0:2 (3:6, 4:6). Кстати, после победы над Кори Гауфф россиянка отметила, что трава не самое любимое покрытие, но ей удаётся на нём побеждать. Что ж, думаем, эта тенденция должна продолжиться как минимум до второго круга Уимблдона.

В такой шикарной форме у Екатерины вряд ли возникнут хоть какие-то проблемы с американкой, даже несмотря на неплохие результаты у Наварро. Предлагаем сделать ставку на победу Александровой и тотал меньше 21.5 гейма за 2.05. Этот матч не сможет продлиться дольше двух сетов.

Прогноз и ставка на матч первого круга Уимблдона Эмма Наварро – Екатерина Александрова 4 июля 2023 года

Американская теннисистка в хорошей форме, но Екатерина выглядит ещё лучше. Россиянка выиграла один турнир на траве, а в другом дошла до полуфинала. Для неё не составит большого труда обыграть уступающую в опыте и классе соперницу, не затягивая встречу до трёх сетов. Рекомендуем ставку на победу Александровой и тотал меньше 21.5 гейма за 2.05.

Ставка: победа Александровой и тотал меньше 21.5 гейма за 2.05.

Экспресс с коэффициентом 6.41.

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