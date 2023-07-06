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БАТЭ — «Шахтёр»: прогноз на матч чемпионата Беларуси с коэффициентом 7.10

БАТЭ — «Шахтёр»: прогноз на матч чемпионата Беларуси с коэффициентом 7.10
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Беларуси БАТЭ — «Шахтёр».

Ставка: 0:0 за 7.10.

БАТЭ плохо начал лето и больше полутора месяцев не мог победить. Борисовцы не могли победить в шести матчах кряду, однако в прошлом туре в гостях сенсационно обыграли «Неман» (1:0), являвшийся на тот момент лидером чемпионата Беларуси.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Шахтёр» относительно неплохо выступает в последних матчах. Клуб из Солигорска одержал четыре победы в шести последних матчах, а в предыдущем матче дома сумел обыграть «Слуцк» (1:0). Если бы не дисциплинарное наказание, то сегодняшние гости вполне могли бы бороться за чемпионство.

Беларусь - Высшая лига. 15-й тур
06 июля 2023, четверг. 20:30 МСК
БАТЭ
Борисов
Не начался
Шахтёр С
Солигорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом году команды обменялись выездными победами. В апреле 2022-го БАТЭ в Солигорске победил со счётом 1:0, однако в августе «Шахтёр» в Борисове взял реванш, выиграв со счётом 2:0.

Как нам кажется, эти команды прекрасно осознают ценность данного матча и постараются лишить соперника его главных козырей. БАТЭ и «Шахтёр» и вполне могут сыграть от своей печки, что приведёт к небольшому количеству голевых моментов и, как следствие, нулевой ничьей.

Экспресс с коэффициентом 8.86.

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