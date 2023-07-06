БАТЭ — «Шахтёр»: прогноз Николая Ходасевича на матч чемпионата Беларуси

Футбольный журналист Николай Ходасевич дал прогноз на матч чемпионата Беларуси БАТЭ — «Шахтёр».

Ставка: победа БАТЭ с форой (0) за 1.60.

«Шахтёр» на правах чемпиона должен был на следующей неделе стартовать в квалификации Лиги чемпионов, но из-за скандала с договорными матчами жёстко разжалован: минус очков и подвал таблицы чемпионата, без еврокубков, с финансовыми трудностями – опытные игроки вот-вот разбегутся.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Вместо «Шахтёра» в Лигу чемпионов вернулся БАТЭ. Ему и соперничать скоро с албанским «Партизани». У болельщиков полно тревог – в Борисове дела в этом году идут откровенно плохо, даже несмотря на успех в Гродно в прошлом туре – 1:0.

«Шахтёр» в этом оптимальном составе выйдет на матч в последний раз. Трудно сказать, в каком ментальном состоянии те, кто уже нашёл себе летом новое место работы. А таких много – почти полсостава. Трудно предположить, как эмоционально БАТЭ зайдёт на эту встречу, если завтра дела поважнее в Лиге чемпионов.

Очень вероятна ничья. Но всё же с уклоном в пользу БАТЭ – у них больше мотивации выбираться из затянувшегося кризиса. И состав по-прежнему под решение задач», — сказал Ходасевич.

Экспресс с коэффициентом 8.86.

Агенты Вендела перестали выходить на связь с руководством «Зенита».

Мбаппе получит € 40 млн за лояльность, если останется в «ПСЖ» до конца июля.

Никита Чернов: «Спартаку» реально бороться с «Зенитом».