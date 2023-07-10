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Екатерина Александрова — Арина Соболенко: ставка Надежды Петровой на матч Уимблдона

Екатерина Александрова — Арина Соболенко: ставка Надежды Петровой на матч Уимблдона
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Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч Уимблдона Екатерина АлександроваАрина Соболенко.

Ставка: победа Александровой в трёх сетах за 5.40.

«На первый взгляд кажется, что Арина Соболенко — явный фаворит этого матча 1/8 финала. 25-летняя белорусская теннисистка занимает сейчас второе место в мировом рейтинге, что является лучшим для неё показателем, а в этом сезоне она уже стала обладательницей трёх титулов, включая Открытый чемпионат Австралии. Всё это так, но из своих 13 титульных побед у Арины нет ни одной на траве. Она вообще это покрытие как-то не жалует. Всего-то четыре матча за последний год. И, как вы понимаете, три победы. Все на нынешнем Уимблдоне. В предыдущем раунде Соболенко легко расправилась с другой нашей соотечественницей, Анной Блинковой, – 6:2, 6:3.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но в матче с 28-летней Екатериной Александровой лёгкой прогулки у Арины точно не будет. Александрова находится в отличной форме, а её победа в 1/16 финала над венгерской теннисисткой Далмой Галфи была совсем уж очевидной – 6:0, 6:4. А на траве Александрова имеет в своём активе два титула, и один из них в этом сезоне. Всего же на быстрых кортах Екатерина выиграла 10 матчей из 11 за последний год.

Уимблдон (ж). 4-й круг
10 июля 2023, понедельник. 17:00 МСК
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

В 2022 году россиянка обыграла Соболенко в финале именно травяного турнира в Хертогенбосхе. Всего же теннисистки провели между собой четыре матча, и баланс равный — 2-2. При этом две последние игры остались за россиянкой, а Арина побеждала Екатерину в 2019 году. То есть говорить о каком-либо преимуществе белоруски не стоит.

Встреча будет равной, но у Екатерины Александровой шансов чуть больше. За счёт любимой травы. В трёх сетах она свою соперницу превзойдёт», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 3.86.

Сафиуллин: я пока не осознал, что вышел в четвертьфинал Уимблдона.

Ольховский: Рублёв должен был обыгрывать Бублика в четырёх сетах.

Андреева: мысленно иногда пытаюсь подражать Надалю.

У россиянки неплохие шансы:
Екатерина Александрова — Арина Соболенко. Неочевидная фаворитка
Екатерина Александрова — Арина Соболенко. Неочевидная фаворитка
Комментарии
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