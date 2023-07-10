Женская сборная России по футболу впервые сыграет в Казани. Соперник — сборная Ирана

Первый в истории российского женского футбола матч со сборной Ирана состоится в пятницу, 14 июля, в Казани на стадионе «Центральный». Начало встречи — в 15:30. Этот матч станет первой за два года домашней игрой женской сборной России. Также впервые матч женской сборной пройдёт в Казани.

Это игра станет первой для главной звезды сборной, чемпионки Англии, игрока лондонского «Челси» Алсу Абдуллиной на исторической арене родного Татарстана в составе национальной команды. Абдуллина — уроженка посёлка Актюбинский Азнакаевского района в Татарстане. В 16 лет Алсу дебютировала за сборную России. После яркой игры за «Локомотив» и сборную страны Алсу получила приглашение в «Челси». Абдуллина — первая и единственная российская девушка в английской Премьер-лиге, двукратная чемпионка Англии и обладательница Кубка Англии.