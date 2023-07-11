Прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Ракув» — «Флора»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч отборочного раунда Лиги чемпионов «Ракув» – «Флора».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.45.

Футбольный клуб «Ракув» впервые в своей истории выиграл золотые медали в Польше и дебютирует в квалификации Лиги чемпионов. Это будет уже третье лето с еврокубками для клуба из Ченстоховы. В предыдущие годы «Флора» дважды доходила до плей-офф квалификации Лиги конференций, но попадала на более сильные клубы – бельгийский «Гент» и чешскую «Славию», которым уступала путёвку в групповой этап.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Примечательно, что за шесть домашних матчей еврокубков «Ракув» пропустил лишь однажды. Две встречи закончились со счётом 0:0, а остальные оказались победными. При этом лишь однажды «Ракуву» удалось забить более двух мячей в ворота соперника в 12 еврокубковых матчах.

«Флора» делит первое место в чемпионате Эстонии со своим принципиальным соперником «Левадией» и имеет богатый опыт в еврокубках. В 2021 году эстонский клуб даже пробился в групповой этап Лиги конференций. «Флора» неплохо играет дома, но гостевые еврокубковые матчи таллинцам удаются редко – всего одна победа и одна ничья за последние семь матчей. При этом в четырёх из шести последних гостевых игр с участием «Флоры» забивалось максимум два гола. Поставим на тотал меньше 2.5 мяча и сейчас.

Экспресс с коэффициентом 15.00.

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