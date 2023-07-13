Прогноз на игру отбора Лиги конференций «Тобол» — «Хонка»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги конференций «Тобол» — «Хонка».
Ставка: победа «Тобола» с форой (-1) за 2.58.
Казахстанский клуб тщательно подготовился к старту еврокубковой кампании. Игроки набрали хорошую форму, о чём можно судить по отличному выступлению хозяев в Кубке Казахстана. «Тобол» по итогу двух матчей прошёл в финал, обыграв «Атырау». В последнее время вокруг «Тобола» циркулируют слухи о назначении главным тренером Андрея Канчельскиса. Оказалось, что Канчельскис стал директором клуба.
«Хонка» находится не в оптимальном состоянии. Финский клуб довольно слабо выступает в национальном первенстве. Особые проблемы в позиционном нападении — только 13 забитых мячей за 16 матчей.
«Тобол» набрал отличную форму, особенно в домашних встречах — пять побед подряд с общим счётом 6:0. Рекомендуем изучить ставку на победу «Тобола» с форой (-1) мяч за коэффициент 2.58.
Экспресс с коэффициентом 12.90.
Серхио Рамос может продолжить карьеру в бразильском «Фламенго».
«Фейеноорд» отказывается платить «Динамо» отступные за Арсена Захаряна.
Кафанов поставил Акинфеева в один ряд с Яшиным и Дасаевым.
- 13 июля 2023
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 12 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 11 июля 2023
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 10 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00