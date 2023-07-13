Прогноз на игру отбора Лиги конференций «Тобол» — «Хонка»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги конференций «Тобол» — «Хонка».

Ставка: победа «Тобола» с форой (-1) за 2.58.

Казахстанский клуб тщательно подготовился к старту еврокубковой кампании. Игроки набрали хорошую форму, о чём можно судить по отличному выступлению хозяев в Кубке Казахстана. «Тобол» по итогу двух матчей прошёл в финал, обыграв «Атырау». В последнее время вокруг «Тобола» циркулируют слухи о назначении главным тренером Андрея Канчельскиса. Оказалось, что Канчельскис стал директором клуба.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Хонка» находится не в оптимальном состоянии. Финский клуб довольно слабо выступает в национальном первенстве. Особые проблемы в позиционном нападении — только 13 забитых мячей за 16 матчей.

«Тобол» набрал отличную форму, особенно в домашних встречах — пять побед подряд с общим счётом 6:0. Рекомендуем изучить ставку на победу «Тобола» с форой (-1) мяч за коэффициент 2.58.

Экспресс с коэффициентом 12.90.

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