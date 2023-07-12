«Тобол» — «Хонка». Роман Ерёменко повременит с победой

13 июля состоится матч первого квалификационного раунда Лиги конференций «Тобол» – «Хонка». Начало игры – в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу жёлто-зелёных в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех финского клуба оценивается в 5.05. Поставить на ничью можно за 3.85.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Тобол» — «Хонка» 13 июля 2023 года

Букмекеры сомневаются в результативности матча «Тобол» – «Хонка»: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.91, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.86.

Анализ и прогноз на матч Лиги конференций «Тобол» – «Хонка» (13.07.2023)

Свой путь в Лиге конференций начинают две команды, за которыми стоит проследить. В «Тоболе» играет достаточно много россиян, а в «Хонке» есть знакомый всем Роман Ерёменко в компании с Максимом Рудаковым. Причём Максим безоговорочный лидер команды уже второй сезон подряд.

Воспитанник «Зенита» в воротах «Хонки» является незаменимым. С ним команда в этом сезоне пропускает в среднем меньше одного гола за матч. Похвастаться мощной атакой клуб не может, а значит, остаётся уповать на оборону и Рудакова в воротах.

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«Тобол» в последних матчах тоже больше полагался на защиту и очень мало пропускает. Начало сезона у казахстанской команды получилось слабым, но ближе к середине мая она набрала форму и выиграла семь из девяти последних встреч. На прошлой неделе «Тобол» вышел в финал Кубка Казахстана, во второй раз обыграв «Атырау» (2:0 по сумме двух игр).

Даже после такого спурта положение «Тобола» в чемпионате остаётся далеко не самым лучшим. Он занимает шестую строчку с отставанием от лидера в 15 очков. Уже становится ясно, что у гостей вряд ли получится замахнуться на что-то большее, чем третье место, которое жёлто-зелёные заняли и в прошлом сезоне.

У «Хонки» в чемпионате страны дела тоже идут не лучшим образом. В прошлом туре она проиграла СИКу (0:1), оставшись на пятой строчке с отставанием в 11 очков от лидера. Роману Ерёменко нужно думать о том, как сохранить место в чемпионской группе, параллельно тратя силы на еврокубки, а это задача не из простых.

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При этом «Хонка» остаётся одной из немногих команд, у которых средняя результативность составляет менее двух мячей за игру. Только в 3 из 16 встреч команды смогли пробить базовый тотал больше 2.5 мяча.

В целом «Тобол» смотрится лучше соперника. Игры дома – сильная сторона всех представителей Казахстана в еврокубках. А потому Роману Ерёменко и его команде будет непросто рассчитывать на положительный результат. При этом вряд ли стоит ждать обилия голов. Есть смысл поставить на победу «Тобола» и тотал меньше 3.5 мяча.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Тобол» — «Хонка» 13 июля 2023 года

В домашних матчах «Тобол» особенно опасен, первая игра для него — это шанс на выход в следующий раунд. Команда из Казахстана должна его использовать. «Хонка» далеко не самый грозный соперник на этой стадии, плюс ко всему финны подходят к встрече не в самой лучшей форме.

Ставка: победа «Тобола» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.29.

Экспресс с коэффициентом 6.96.

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