Представляем вашему вниманию прогноз на матч турнира в Будапеште Анна Шмидлова – Полина Кудерметова.

Ставка: тотал больше 21.5 гейма за 1.96.

Анна Шмидлова сейчас занимает лишь 77-е место в мировом рейтинге и больших побед в этом сезоне она почти не добивалась. Для словачки предстоящий турнир станет девятым, однако ранее она едва выходила даже во второй круг. Было это лишь трижды, а наиболее серьёзных результатов Анна добилась на «Ролан Гаррос», сумев одержать три победы в четырёх матчах. Стоит отметить, что грунтовое покрытие является для спортсменки любимым и она в очередной раз намерена это доказать.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Полина Кудерметова располагается только на 146-й позиции рейтинга. На взрослом уровне она пока провела не так много матчей, да и побед почти нет. В нынешнем сезоне россиянка относительно неплохо показала себя лишь на турнире в Хертогенбосхе – дошла до второго круга, но без шансов в двух сетах уступила Людмиле Самсоновой. Полина не смогла пройти квалификацию на «Ролан Гаррос», уступила в первом же матче на Открытом чемпионате Австралии и не справилась с Еленой Рыбакиной в Берлине. Пока Кудерметова далека от своей лучшей формы, поэтому легко в предстоящей встрече ей не будет.

Эксперты совершенно не верят в то, что Полина Кудерметова сможет оказать достойное сопротивление сопернице. С одной стороны, это логично – 28-летняя Анна Шмидлова обладает гораздо большим опытом, за плечами у неё два титула и великолепные показатели на грунте. В то же время словачка нынешний сезон в полной мере занести себе в актив не может. Да, она неплохо показала себя на «Ролан Гаррос», трижды обыграв соперниц, которые были ниже классом.

Однако в момент, когда пришлось столкнуться с первым серьёзным вызовом, у Анны начались проблемы. Она регулярно отдаёт хотя бы один сет, часто допускает много невынужденных ошибок и не всегда уверенна на приёме. Полина Кудерметова пока не может победить за счёт класса, однако затянуть эту встречу ей будет вполне по силам. Поэтому не станем ставить на исход, а рассмотрим тотал больше 21.5 гейма с коэффициентом 1.96.

Экспресс с коэффициентом 6.70.

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