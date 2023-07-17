Прогноз на матч первого круга турнира в Будапеште Ребекка Шрамкова — Элина Аванесян

Представляем вашему вниманию прогноз на матч турнира в Будапеште Ребекка Шрамкова – Элина Аванесян.

Ставка: победа Элины Аванесян в двух сетах за 2.25.

Элина Аванесян является очевидным фаворитом этого матча. Россиянка проводит достаточно неплохой сезон, не провалив до сих пор ни одной игры. На грунте она чувствует себя особенно уверенно и уже не раз смогла приятно удивить. К примеру, на «Ролан Гаррос» Элина дошла до четвёртого круга, навязав борьбу в том числе превосходящим в уровне Белинде Бенчич и Каролине Муховой. У неё семь побед в девяти встречах на грунтовом покрытии.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Конечно, нельзя не отметить, что периодически Аванесян теряет концентрацию и отдаёт соперницам минимум сет, так было в четырёх случаях. Тем не менее сейчас проблем у неё не предвидится. Дело в том, что Ребекка Шрамкова стартует в Будапеште практически без подготовки, у неё не было серьёзных матчей в этом сезоне. О её настоящей форме пока сложно что-то сказать, но едва ли у словачки хватит сил бороться с такой быстрой и универсальной теннисисткой, коей является Аванесян. Поэтому рассмотрим победу Элины Аванесян в двух сетах с коэффициентом 2.25.

Экспресс с коэффициентом 6.70.

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