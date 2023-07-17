Прогноз на матч чемпионата Швеции «Юргорден» — «Мальмё» с коэффициентом 3.45

Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Швеции «Юргорден» — «Мальмё».

Ставка: ничья за 3.45.

«Юргорден» постепенно набирает обороты после неубедительного начала сезона. В чемпионате он не проигрывает уже семь матчей подряд и постепенно сокращает отставание от тройки лидеров, среди которых и «Мальмё». Некоторые осечки, как, например, ничьи с «Гётеборгом» и «Эльфсборгом», компенсируются тем, что даже в этих матчах хозяева играли очень хорошо.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Гости в прошлом туре неожиданно проиграли «Мьельбю», хотя перед этим выступали очень мощно и уверенно закрыли неудачный отрезок, который случился в конце мая. Пока намечается такая тенденция, что «Мальмё» относительно стабильно набирает очки в матчах с командами, которые ниже уровнем, но с равными по силам соперниками обычно справиться не может.

Выезд к «Юргордену», который по домашним матчам одна из лучших команд лиги, не сулит «Мальмё» ничего хорошего. Максимум можно зацепиться за ничью, потому что хозяева тоже не идеальны и временами допускают ошибки, но на победу гостям рассчитывать не стоит. Поставить на ничью можно за 3.45.

Экспресс с коэффициентом 6.70.

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