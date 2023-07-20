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«Неман» – «Вадуц»: прогноз Николая Ходасевича на игру квалификации Лиги конференций

«Неман» – «Вадуц»: прогноз Николая Ходасевича на игру квалификации Лиги конференций
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Футбольный журналист Николай Ходасевич дал прогноз на матч Лиги конференций «Неман» – «Вадуц».

Ставка: проход «Вадуца» за 3.33.

«Матч пройдет на нейтральном поле в Венгрии. Первая игра завершилась неожиданной, но закономерной победой «Немана» в гостях – 2:1. Результат действительно сенсационный – клуб из Гродно добирался до Лихтенштейна на автобусе, проделав путь почти в две тысячи километров. Но не уступил в функциональной готовности – потрясающе.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Скидку стоит сделать на то, что «Вадуц» только начал подготовку к сезону, провел несколько товарищеских матчей и, возможно, не ожидал от соперника такого боевого настроя сражаться за каждый мяч. К тому же дела прошлого года для представителя Лихтенштейна – попадание в групповой турнир Лиги конференций – не обязательно должны тиражироваться. За каждый успех нужно бороться.

Лига конференций. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
20 июля 2023, четверг. 21:00 МСК
Неман
Гродно, Беларусь
Не начался
Вадуц
Вадуц, Лихтенштейн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Допускаю, «Вадуц» еще и поборется. В этой паре пока ничего не решено, а ответная игра может пойти по любому сценарию. Вплоть до дополнительного времени и даже пенальти. «Неман» показал себя круто в первой встрече, но команда без европейского опыта. При этом букмекеры именно клуб из Беларуси отправляют в следующий раунд, а на проход «Вадуца» дают коэффициент выше тройки. В противостоянии на три результата покупать такой высокий коэффициент разумно», — сказал Ходасевич.

Экспресс с коэффициентом 6.39.

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