Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги конференций «Викингур» Рейкьявик – «Рига».

Ставка: обе забьют за 1.79.

«Рига» была чуть более опытной в еврокубках, хорошо сыгранной командой, которая изначально котировалась выше «Викингура» и смогла доказать это в их первом матче. Латвийцы полностью перекрыли кислород лидерам соперника, захватили инициативу и не отдавали её до конца матча, исландцы, как ни старались, ничего не смогли с ними сделать.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сейчас «Викингуру» нужно отыгрывать отставание в два мяча, и это выглядит практически как невыполнимая задача. Даже дома, где исландцы привычно сильнее, чем на выезде, они вряд ли смогут обыграть мощную «Ригу» с необходимым счётом.

Гости умеют хорошо защищаться и находятся в той ситуации, где даже один пропущенный гол для них не страшный. При этом, если «Викингур» большими силами пойдёт вперёд, они наверняка подловят его и накажут за это. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» за 1.79.

Экспресс с коэффициентом 6.39.

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