Букмекерская компания PARI стала официальным партнёром ФК «Оренбург»

Букмекерская компания PARI достигла договорённости об официальном партнёрстве с клубом РПЛ «Оренбург». Стороны заключили соглашение, которое вступит в силу начиная с сезона-2023/2024.

По условиям соглашения футбольная команда будет выступать в РПЛ в игровой форме с логотипом PARI. Кроме того, компания получит права на размещение своей символики на домашнем стадионе клуба «Газовик», а также на его сайте и в социальных сетях. В рамках сотрудничества «Оренбург» и PARI реализуют ряд совместных спецпроектов и маркетинговых активностей.

«Оренбург» провёл в РПЛ четыре сезона. За это время клуб дважды финишировал на седьмом месте, в том числе в прошлом сезоне. Высшее достижение команды в Кубке России — выход в полуфинал в сезоне 2014/2015.

В чемпионате России PARI выступает титульным спонсором клуба «Пари НН», а также сотрудничает с «Ахматом» из Грозного. Компания поддерживает партнёрские отношения с клубами Первой лиги «Торпедо» и «Шинник».

«Мы усиливаем позиции нашего бренда в РПЛ. У «Оренбурга» положительная динамика развития, а прошедший сезон показал, насколько это крепкая команда. Мы рады достичь соглашения с клубом. Уверены, что сотрудничество будет плодотворным и взаимовыгодным», — сказал директор по спортивному маркетингу PARI Алексей Левинский.

«Наш клуб динамично развивается. В прошедшем сезоне яркая атакующая игра команды привлекла внимание специалистов и болельщиков по всей стране. У ФК «Оренбург» сложился дерзкий, амбициозный имидж, и мы рады, что новым партнёром клуба стала компания PARI с похожей философией. Мы уверены, нас ждёт долгое и плодотворное сотрудничество», — отметил генеральный директор ФК «Оренбург» Сергей Афанасьев.