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«Урал» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на матч РПЛ в Екатеринбурге

«Урал» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на матч РПЛ в Екатеринбурге
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Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Урал» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.04.

«ЦСКА уже провёл один официальный матч за Суперкубок. На мой взгляд, сыграл с «Зенитом» очень прилично, создав немало моментов, чтобы выиграть, но победу одержал питерский голкипер Кержаков.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Думаю, что армейцы сейчас лучше готовы, чем «Урал», с которым они встречаются в стартовом матче РПЛ. Некий игровой тонус накоплен, поэтому преимущество должно быть на стороне ЦСКА. Думаю, что в игре с «Уралом» ЦСКА найдёт путь к воротам соперника. Моя ставка – победа ЦСКА», — сказал Андронов.

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
22 июля 2023, суббота. 13:00 МСК
Урал
Екатеринбург
1-й тайм
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аюпов – 21'

Экспресс с коэффициентом 6.15.

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