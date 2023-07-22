«Урал» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на матч РПЛ в Екатеринбурге

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Урал» — ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА за 2.04.
«ЦСКА уже провёл один официальный матч за Суперкубок. На мой взгляд, сыграл с «Зенитом» очень прилично, создав немало моментов, чтобы выиграть, но победу одержал питерский голкипер Кержаков.
Думаю, что армейцы сейчас лучше готовы, чем «Урал», с которым они встречаются в стартовом матче РПЛ. Некий игровой тонус накоплен, поэтому преимущество должно быть на стороне ЦСКА. Думаю, что в игре с «Уралом» ЦСКА найдёт путь к воротам соперника. Моя ставка – победа ЦСКА», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 6.15.
Ахметов назвал причины неудач Гончаренко в ЦСКА.
Сёмин: Дзюба продолжит забивать голы, не смотрите в паспорт.
Агент Тюкавина: уважаем выбор Кузяева, но Костя не поедет играть в Европу за еду.
- 22 июля 2023
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 21 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:15
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 20 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 19 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00