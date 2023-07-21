«Урал» — ЦСКА. Чалов не подведёт

С уходом Хесуса Медины большие надежды возлагают на Фёдора. В его силах занять роль лидера.

22 июля состоится матч 1-го тура РПЛ «Урал» — ЦСКА. Начало — в 13:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами армейцев: поставить на победу екатеринбуржцев в букмекерских конторах можно за 4.30. Успех москвичей оценивается коэффициентом 1.96. Поставить на ничью предлагают за 3.70.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Урал» — ЦСКА 22 июля 2023 года

Букмекеры склоняются к тому, что матч «Урал» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют оранжево-чёрные, сыграет коэффициент 1.59. Гол красно-синих доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 2.07.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура РПЛ «Урал» — ЦСКА (22.07.2023)

Матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — ЦСКА состоится 22 июля в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток будет дан в 13:00.

Летом «Урал» сумел не только сохранить ключевых футболистов основного состава, но и укрепился, подписав Игоря Дмитриева, Тимура Аюпова и трёх игроков чемпионата Португалии — Кики, Итало и Гильерме Шеттине.

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ЦСКА качественно преобразовался под руководством Владимира Федотова. Особенно заметным игровой прогресс был в весенней части прошлого сезона. Армейцы набрали 29 очков в 13 турах и финишировали в итоге на втором месте в турнирной таблице РПЛ, а также выиграли Кубок России. Это лучший результат красно-синих с сезона-2015/2016, по итогам которого они выиграли чемпионство.

Федотов продемонстрировал профессионализм. Он во второй раз кряду привёл команду к серебряным медалям. У руля ЦСКА специалист сумел отладить оборону и повысил производительность атаки за счёт эффективной игры в завершающей стадии.

Армейцы в последних 12 турах минувшего сезона забили 26 голов, пропустив лишь семь. Огромный вклад в результативность ЦСКА на финишной прямой внесли нападающие Иван Обляков и Фёдор Чалов. Футболисты набрали 9 (6+3) и 13 (9+4) очков по системе «гол+пас».

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В текущем сезоне команде предстоит научиться играть без второго по значимости футболиста атаки — Хесуса Медины. В прошлом сезоне парагвайский полузащитник забил суммарно 11 голов и отдал восемь ассистов. Летом он перебрался в «Спартак».

У ЦСКА были самые короткие предсезонные сборы среди клубов РПЛ. Подопечные Федотова стартовали с разгромной победы над «Нефтехимиком» (4:0), но показали не самую убедительную игру в матчах Братского кубка, в частности в домашней встрече с московским «Динамо» (0:5), в котором играли составом, максимально приближённым к основному.

В первом официальном матче сезона с «Зенитом» за Суперкубок России ЦСКА проиграл в серии пенальти (0:0, 4:5 по пен.). Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий по поводу поражения, ответив, что его подопечные действовали опаснее и острее соперника, но порой не хватало то последнего паса, то точного удара. У команды была неделя на разбор ошибок.

«Урал» и ЦСКА провели 36 очных встреч. Москвичи записали в актив 23 победы, и восемь матчей закончились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 28:60 в пользу армейцев. Последняя личная встреча в Пути РПЛ Кубка России закончилась победой ЦСКА со счётом 2:1 благодаря голам Хесуса Медины и Фёдора Чалова.

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ЦСКА превосходит «Урал» в кадровом потенциале, но, учитывая, что екатеринбуржцы демонстрировали более убедительные результаты в предсезонных сборах (победа над «Нефтчи» — 3:0 и ничья с «Крыльями Советов» — 1:1) и в прошлом сезоне во всех личных навязывали достойную борьбу армейцам, недооценивать их не стоит, особенно в родных стенах. Рекомендуем присмотреться к ставке на обе забьют за 2.07.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Урал» — ЦСКА 22 июля 2023 года

«Урал» хорошо усилился и продемонстрировал многообещающие результаты в предсезонных сборах. В первом домашнем матче сезона екатеринбуржцы постараются дать достойный отпор вице-чемпиону России. Под управлением Виктора Гончаренко команда редко покидала поле без результативного действия. За ЦСКА также не заржавеет. Отсюда ставка на обе забьют за 2.07.

Ставка: обе забьют за 2.07.

Экспресс с коэффициентом 11.08.

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