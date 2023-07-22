«Ахмат» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Крылья Советов» в 1-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Ахмат» забьёт в первом тайме за 1.90.

«Ахмат» Сергея Ташуева дома сыграет с самарскими «Крыльями». Всегда, когда играет «Ахмат» с «Крыльями», это весело и ярко. Хоть и была низовая игра в прошлом сезоне, но футбол был сам очень быстрый и очень интересный.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Каких-то суперприобретений у «Крыльев» не было. Самое главное, что сохранили тех, кто был основным в конце прошлого сезона. И Ежов на месте, и Горшков на месте, и другие ребята. Кто-то вернулся из аренды, кто-то команду покинул, как, например, Коваленко. В общем, «Крылья» с Осинькиным — это бегущая команда. Всегда был вопрос по атаке: сумеет ли снова начать забивать Писарский — вот приоритетная задача и цель для «Крыльев» в ближайшие месяцы.

Что касается «Ахмата», то здесь тоже изменений по минимуму. Пришёл Волков из «Чайки», Кармаев из «Ротора» вернулся. Ну и так, больше-то особо изменений нет. Многое ставит на физику Сергей Ташуев. «Ахмат» всегда играет в прессинг, особенно с первых минут у себя дома.

Я думаю, что вот такие домашние матчи для «Ахмата» всегда чрезвычайно важны, особенно на старте чемпионата. Думаю, «Ахмат» сделает ставку на быстрый гол. Попробую предположить и спрогнозировать, что «Ахмат» забьёт в 1-м тайме за 1.90», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 6.15.

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