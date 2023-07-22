«Ахмат» — «Крылья Советов»: прогноз Андрея Тихонова на игру РПЛ 22 июля

Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Крылья Советов».

Ставка: «Ахмат» не проиграет и обе забьют за 2.15.

«У «Ахмата» было ленивое межсезонье, всего два матча провели, поэтому сложно сказать, в какой форме сейчас команда. К тому же много игроков травмированы у них. Но так или иначе, а «Крылья» на выезде играют неудачно, из десяти последних матчей в гостях выигрывали только у «Рубина» и «Сочи». В какой бы форме ни был «Ахмат», но тут хозяева должны побеждать. Хотя не исключаю, что самарцы сумеют забить», — сказал Тихонов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Экспресс с коэффициентом 6.15.

Ахметов назвал причины неудач Гончаренко в ЦСКА.

Сёмин: Дзюба продолжит забивать голы, не смотрите в паспорт.

Агент Тюкавина: уважаем выбор Кузяева, но Костя не поедет играть в Европу за еду.