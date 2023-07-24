«Алания» — «Нефтехимик»: во сколько начало матча Первой лиги, какой канал покажет

24 июля в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» состоится матч 2-го тура Первой лиги сезона-2023/2024 между владикавказской «Аланией» и нижнекамским «Нефтехимиком». Начало встречи — в 18:00 мск. В прямом эфире матч можно будет посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».
Букмекеры считают фаворитом встречи номинальных хозяев: сделать ставку на победу подопечных Олега Василенко можно с коэффициентом 1.71. Успех нижнекамцев оценён котировкой 4.76. Ставки на ничью принимаются за 3.64.
Аналитики сомневаются в высокой результативности этого матча: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Ставка «обе забьют» оценена в 1.85.
В 1-м туре «Алания» в гостях сыграла вничью с новороссийским «Черноморцем» (1:1), а «Нефтехимик» на своём поле победил астраханский «Волгарь».
Экспресс с коэффициентом 6.09.
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