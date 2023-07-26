«Оренбург» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на игру Кубка России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Оренбург» — ЦСКА.

Ставка: победа «Оренбурга» за 3.45.

«Оренбург» и ЦСКА встретятся в рамках первого тура Кубка России. Оба клуба неудачно стартовали в новом сезоне РПЛ пару дней назад, так что будет интересно, как теперь пройдёт их встреча.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Оренбург», конечно, провалил матч со «Спартаком» в первом туре РПЛ. Клуб, наверное, мог сыграть вничью и даже победить. Но в защите оренбуржцы были ужасны – несколько раз дали забить себе и в итоге проиграли — 2:3.

У ЦСКА тоже, конечно, старт сезона совсем не вышел. Сначала была вроде бы равная игра с «Зенитом» в Суперкубке, но там армейцы уступили по серии пенальти. Казалось бы, в первом туре РПЛ «Урал» москвичи должны обыграть, однако и там команда Федотова потерпела поражение. Причём не обошлось и без результативных ошибок у самого Акинфеева!

Фонбет Кубок России. Группа A Фонбет Кубок России. Группа A 26 июля 2023, среда. 16:15 МСК Оренбург Оренбург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

В общем, интересно будет посмотреть на то, как ЦСКА выберется из этого небольшого кризиса. Ведь в товарищеских матчах клуб тоже не был особо успешен, дважды уступил «Динамо». Сейчас «Оренбург», как по мне, сильнее. Да, в первом туре РПЛ команда проиграла, но там были индивидуальные ошибки. А в целом оренбуржцы смотрелись весьма неплохо. Да и на их домашнем стадионе не всем командам удобно играть», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 6.49.

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