«Неман» — «Бальцан»: прогноз Николая Ходасевича на матч Лиги конференций

Футбольный журналист Николай Ходасевич дал прогноз на матч Лиги конференций «Неман» — «Бальцан».
Ставка: победа «Немана» за 1.77.
«Обе команды несколько удивили на первой стадии квалификации. «Неману» в соперники достался «Вадуц» из Лихтенштейна, который год назад выступал на групповой стадии. Но белорусский клуб провел две хорошие встречи с победой на выезде и ничьей в ответном поединке. А мальтийский «Бальцан» в гостях обескуражил словенский «Домжале» – 4:1. Дома было сложнее и понадобилось дополнительное время, но забили нужный мяч и отстояли проход дальше. На Мальте сезон еще не начался – функциональная готовность «Немана» наверняка будет лучше. И станет важным фактором в этом противостоянии.
Если гродненцам удастся провести первую встречу с «Бальцаном» на том же уровне, что и два матча против «Вадуца», то победа от них никуда не денется. Она неплохо и котируется букмекерами. Моя ставка: победа «Немана», — сказал Ходасевич.
Экспресс с коэффициентом 6.49.
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