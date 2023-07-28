Представляем вашему вниманию прогноз на матч второй Бундеслиги «Гамбург» — «Шальке-04».
Ставка: победа «Шальке-04» за 2.90.
«Гамбург» застрял во Второй Бундеслиге ещё на один сезон и в первом же туре встретится со своим старым знакомым «Шальке». Матч интригует своей вывеской, но команды подошли к старту сезона в разной готовности. «Гамбург» выиграл только одну предсезонную встречу – у полулюбительского клуба «Верден», а вот встречи с чешской «Викторией» (3:3), австрийским «Зальцбургом» (1:4) и шотландским «Глазго Рейнджерс» (1:2) оставили много вопросов.
В то же время «Шальке», который не намерен задерживаться во втором дивизионе больше чем на сезон, провёл пять товарищеских матчей и проиграл только датскому «Копенгагену» (0:2). Генеральной репетицией стал матч с нидерландским «Твенте» (2:2). Таким образом, поставим на победу гостей, которые выглядят более уверенно.
Экспресс с коэффициентом 8.98.
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