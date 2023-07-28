Представляем вашему вниманию прогноз на матч Второй Бундеслиги «Фортуна» — «Герта».

Ставка: победа «Фортуны» за 2.35.

В XXI веке команды сыграли всего девять очных встреч – с 2010 по 2020 год. «Фортуна» выиграла четыре матча, два раза была зафиксирована ничья, и три победы на счету «Герты». Последний раз команды встречались в сезоне-2019/2020. «Герта» в тех встречах набрала четыре очка – 3:1 дома и 3:3 в гостях.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Фортуна» и «Герта» редко играют друг с другом, но каждый их матч превращается в шоу. Во всех девяти встречах в XXI веке забивали обе команды, и в каждой из этих игр зрители увидели минимум три гола. В пяти из шести последних очных матчей забивалось минимум четыре мяча.

«Фортуна» при подготовке к сезону сыграла шесть товарищеских матчей и выиграла пять из них. Можно отметить три последние победы – над чешским «Слованом» (2:1), над венгерской «Академией Пушкаша» (5:0) и командой Бундеслиги «Бохумом» (3:1). «Герта» заканчивала предсезонную подготовку играми с командами из Бельгии, но выиграла только у «Моленбека» (2:1). Матчи с «Антверпеном» (0:1) и «Стандардом» (1:1) оставили много вопросов. Таким образом, шансы «Фортуны» на успех куда выше.

Экспресс с коэффициентом 8.98.

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