«Рубин» – «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» – «Оренбург» во 2-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: гол Фамейе за 2.85.

«Первый домашний матч «Рубина» после возвращения в Премьер-Лигу. Пока были две выездные игры: в чемпионате с «Локомотивом» и в Кубке с «Ростовом». И там, и там «Рубин» смотрелся очень неплохо, но если в Москве удалось добиться положительного результата, увезти очки, то в Кубке уступили «Ростову» — 0:1, хотя моментов и подходов у «Рубина» было предостаточно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Здесь домашний матч, преобладают эмоции. Понятно, что «Рубин» вряд ли будет отсиживаться в обороне. «Оренбург» — команда, которая только что проиграла ЦСКА в Кубке — 0:6, пусть и вторым составом да с двумя удалениями. Но в чемпионате ситуация иная: появятся на поле все латиноамериканцы. Правда, может быть, для кого-то из них это последний матч, как для Веры. Возможно, и для Капленко, который собирается перейти в московское «Динамо». Важный матч для Иржи Ярошика — это не забываем, потому что пока команда уступает, и девять пропущенных мячей за две игры. Всё это, конечно, вдохновлять руководство и Ярошика не может.

Тут снова выездной матч. «Оренбург» играет больше в атаку, здорово использует пространство. Матчи «Оренбурга» часто бывают «верховыми», и этот может не стать исключением.

Мой прогноз на встречу в Казани – тотал больше 2,5 за 1,75. Ну и одну из моих любимых ставок предложу – «правило бывших». Здесь в составе «Рубина» действует нападающий, бомбардир, который сделал себе имя в России как раз в «Оренбурге», — Джоэль Фамейе. Он забил в матче 1-го тура. Почему бы не отличиться и здесь? Как бонус я бы рассмотрел вариант «гол Фамейе», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 10.92.

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