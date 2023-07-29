«Рубин» — «Оренбург». Ярошик идёт по стопам Марцела Лички

30 июля состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Оренбург». Начало игры — в 15:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех оренбуржцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Рубин» — «Оренбург» 30 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Рубин» — «Оренбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.24. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура чемпионата России «Рубин» — «Оренбург» (30.07.2023)

Постепенно набирает обороты новый сезон Российской Премьер-Лиги. На 30 июля запланированы четыре встречи 2-го тура. В самой ранней из них на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани местный «Рубин» примет «Оренбург». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

По итогам минувшего розыгрыша Первой лиги «Рубин» стал победителем. За последние 22 тура он не потерпел ни одного поражения, при восьми ничейных результатах. Под занавес сезона казанцы смотрелись особенно здорово. Воодушевить и раскрепостить их сумел опытный Рашид Рахимов.

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Летом «рубиновые» решили сохранить наставника, а также неплохо усилили состав. Они приобрели немало качественных легионеров, в частности молодого талантливого нападающего «Галатасарая» Бекназа Алмазбекова, форварда хорватского «Осиека» Мирлинда Даку и защитника «Партизана» Игора Вуячича.

Новобранцы очень здорово проявили себя на сборах. Они помогли казанцам разгромить «КАМАЗ» (5:1), сыграть вничью с «Торпедо» (1:1) и победить «Крылья Советов» (2:1). Сезон подопечные Рахимова также начали неплохо. Они сыграли вничью с «Локомотивом» (2:2) и уступили «Ростову» (0:1).

Железнодорожники были вынуждены отыгрываться бóльшую часть матча. Лишь под занавес встречи им удалось сравнять счёт и спастись от поражения. В игре с ростовчанами казанцы выступили похуже. Подопечные Рахимова нанесли больше ударов, но эффективность их была невысокой.

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Валерий Карпин выставил на матч неосновной состав, выделив много игрового времени совсем молодым футболистам. За весь матч ростовчане нанесли только три удара, два из которых пришлись в створ. Как ни странно, для победы этого хватило. Какие выводы из неудачи сделает Рахимов?

«Оренбург» по итогам минувшего сезона занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Такого от только-только вышедшей в элитный дивизион команды мало кто ожидал. Далеко не последнюю роль в её успехе сыграл 46-летний чешский специалист Марцел Личка. Он проделал очень впечатляющую работу.

Под руководством Лички оренбуржцы на протяжении всего сезона демонстрировали очень красивый открытый остроатакующий футбол. За 30 туров они забили 58 мячей. Сами пропустили тоже немало — 55 голов. Всё бы ничего, но в межсезонье «Оренбургу» не удалось сохранить Марцела. Он перешёл в московское «Динамо».

Новым главным тренером оренбуржцев стал соотечественник Лички — Иржи Ярошик. Основообразующий костяк остался, но как на клубе отразилась смена наставника? Сборы получились не из лучших. За пять контрольных встреч он одержал только одну победу, хотя в соперниках были не очень сильные команды.

Новый сезон «Оренбург» начал с поражений во встречах со «Спартаком» (2:3) и ЦСКА (0:6). После проигрыша армейцам полузащитник оренбуржцев Кирилл Капленко заявил, что Ярошик похож на Марцела Личку. Он подчеркнул, что оба тренера любят контролировать игру и полагаться на комбинационный футбол через пас, первым номером.

По рисунку игры Ярошик действительно не сильно отличается от Лички. Однако новому тренеру, очевидно, нужно время на освоение. В игре с ЦСКА он напрасно понадеялся на совсем юных футболистов. А как сложится предстоящий матч? Наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, является ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.70.

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Открытый атакующий футбол оренбуржцев никуда не делся. Они по-прежнему много пропускают и прилично забивают сами. В предстоящем матче подопечных Ярошика ждёт непростое испытание. Казанцы нашли свою игру при Рахимове. Они также полагаются на результативный футбол и создают много моментов. Единственное, что заставляет усомниться в их победе, — недавняя игра с «Ростовом».

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Рубин» — «Оренбург» 30 июля 2023 года

С результативностью отлично дела обстоят у «Рубина» и «Оренбурга». На двоих в минувшем сезоне они забили 111 мячей. Казанцы летом ещё и неплохо усилили нападение. Однако что касается надёжности в обороне, тут есть вопросы к командам. Потому предлагаем поставить на верх по голам. Статистика и атакующие стили предрасполагают к данному исходу.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.70.

Экспресс с коэффициентом 7.28.

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Прогноз на матч «Краснодар» — «Сочи» с коэффициентом 2.85.

«Торпедо» подписало двухлетний контракт с Полозом.

Прогноз на матч «Факел» — «Локомотив» с коэффициентом 4.00.