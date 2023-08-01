Прогноз на товарищеский матч «ПСЖ» — «Интер»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч «ПСЖ» – «Интер».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.49.
«ПСЖ» начинает подготовку к новому сезону снова с неопределёнными перспективами. Команда перестраивается, Лионель Месси уже ушёл, а Килиан Мбаппе никак не может определиться со своим будущим. По этой причине звёздный форвард даже не играл в двух последних товарищеских матчах. Новый тренер парижан Луис Энрике прививает подопечным свой доминирующий стиль игры, летом испанец получил серьёзное подкрепление в линию обороны в лице Милана Шкриньяра и Лукаса Эрнандеса.
Но для успехов потребуется время, в контрольных встречах французский клуб не впечатлял – невзрачная победа над «Гавром» (2:0), ничья с «Аль-Насром» и поражение от «Осаки». Атака пока не функционирует должным образом. «Интер», в свою очередь, уже состоявшийся проект. Симоне Индзаги удалось сохранить пост главного тренера после финала Лиги чемпионов, и критических потерь в составе нет.
Итальянцы начали подготовку к новому сезону лишь десять дней назад, и физическая форма пока вызывает вопросы. Едва ли сейчас команды будут устраивать голевое шоу, «Интер» не станет играть первым номером, и «ПСЖ» ещё не готов давить. Кроме того, в трёх из четырёх очных игр команд было забито не более двух голов. Возьмём тотал меньше 2.5 мяча с коэффициентом 2.49.
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