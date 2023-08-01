Прогноз на игру отбора Лиги чемпионов «Панатинаикос» — «Днепр-1»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов «Панатинаикос» – «Днепр-1».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.06.

В первом матче греки обеспечили себе комфортное преимущество, которое сейчас им нужно только отстоять. Учитывая, что главный козырь зелёных – это как раз оборона, выполнить эту задачу им не составит труда. «Днепр-1» старался играть максимально агрессивно, особенно когда очень быстро оказался в роли догоняющих, но у команды Кучера это получалось плохо, а уж в гостях днепрянам будет ещё сложнее.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Четыре гола в первой игре случились только потому, что команды забили почти всё, что создали, а такое случается очень редко. Тот же «Панатинаикос» оформил три гола после трёх ударов в створ. Велика вероятность, что в ответной игре греки больше сконцентрируются на обороне или просто сыграют менее агрессивно. Они не будут забывать про атаку, но больше всего сил потратят на то, чтобы обезопасить свои ворота. При таком раскладе ещё один результативный матч маловероятен. Есть смысл присмотреться к ставке на тотал меньше 2.5 мяча за 2.06.

Экспресс с коэффициентом 18.00.

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