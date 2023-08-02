Прогноз на игру Кубка России 2DROTS — «Сахалин»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка России 2DROTS — «Сахалин».

Ставка: победа 2DROTS с форой (-1) за 3.20.

2DROTS прогрессирует как в медийном плане, так и на футбольном поле. В розыгрыше Медиалиги команда добралась до финала, где уступила сильному сопернику, «Родине Медиа», со счётом 1:3. Но через некоторое время команда реабилитировалась в глазах болельщиков, когда впервые в истории завоевала Московский кубок селебрити. В финале был повержен клуб «БроукБойз» со счётом 2:1.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Сахалин» выступает во Второй лиге. Главный тренер Юрий Дроздов пока определяется с основным составом, поскольку в межсезонье клуб пополнили несколько игроков. В первом туре гости выиграли матч со «Строгино» (1:0). Единственный гол записал в свой актив Даниил Большунов.

2DROTS отлично готовы к старту Кубка России. В команде хорошее настроение, особенно после победы в Московском кубке селебрити. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу 2DROTS с форой (-1) за 3.20.

Экспресс с коэффициентом 16.94.

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