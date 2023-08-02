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Прогноз на игру Кубка России 2DROTS — «Сахалин»

Прогноз на игру Кубка России 2DROTS — «Сахалин»
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка России 2DROTS — «Сахалин».

Ставка: победа 2DROTS с форой (-1) за 3.20.

2DROTS прогрессирует как в медийном плане, так и на футбольном поле. В розыгрыше Медиалиги команда добралась до финала, где уступила сильному сопернику, «Родине Медиа», со счётом 1:3. Но через некоторое время команда реабилитировалась в глазах болельщиков, когда впервые в истории завоевала Московский кубок селебрити. В финале был повержен клуб «БроукБойз» со счётом 2:1.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Сахалин» выступает во Второй лиге. Главный тренер Юрий Дроздов пока определяется с основным составом, поскольку в межсезонье клуб пополнили несколько игроков. В первом туре гости выиграли матч со «Строгино» (1:0). Единственный гол записал в свой актив Даниил Большунов.

Фонбет Кубок России. 1/256 финала
02 августа 2023, среда. 19:30 МСК
2DROTS
Москва
Не начался
Сахалин
Южно-Сахалинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

2DROTS отлично готовы к старту Кубка России. В команде хорошее настроение, особенно после победы в Московском кубке селебрити. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу 2DROTS с форой (-1) за 3.20.

Экспресс с коэффициентом 16.94.

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Красивый футбол обеспечен:
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2DROTS — «Сахалин». Где клуб из Медиалиги, там много голов
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