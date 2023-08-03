Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги конференций «Тирана» – «Бешикташ».

Ставка: победа «Бешикташа» с форой (-1.5) за 2.18.

После поражения со счётом 1:3 у «Тираны» почти не осталось шансов на продолжение борьбы в Лиге конференций. Последний раз победу в еврокубках с разницей в два мяча «Тирана» одерживала в 2020 году, когда была сильнее тбилисского «Динамо». Семь из девяти последующих матчей на международной арене заканчивались для албанской команды поражениями. При этом стоит отметить, что в домашних матчах с участием «Тираны» лишь дважды за последние 11 встреч забивалось более двух мячей. Если учесть турнирные перспективы для «Бешикташа», можно рассчитывать, что и на этот раз игра не будет изобиловать голами.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Бешикташ» готовится к встрече в комфортном недельном цикле, так как чемпионат Турции ещё не стартовал. Шенол Гюнеш имеет возможность не проводить ротацию и снова выставить на матч всех сильнейших. Поэтому резонно сделать ставку на победу гостей с форой (-1.5).

Экспресс с коэффициентом 7.05.

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