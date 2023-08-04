«Краснодар» — «Пари НН»: прогноз Андрея Тихонова на игру РПЛ
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Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Пари НН».
Ставка: победа «Краснодара» и ТБ 1.5 за 2.10.
«Краснодар» пока очень хорошо выглядит, остаётся верен себе и своей атакующей игре. Скорее всего, хозяева не уйдут с поля без парочки голов. Нижний неплохо смотрится, боевитая команда, но будет очень сложно на выезде что-то противопоставить одному из потенциальных фаворитов чемпионата», — сказал Тихонов.
МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
04 августа 2023, пятница. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Экспресс с коэффициентом 5.06.
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