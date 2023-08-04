«Краснодар» — «Пари НН»: прогноз Андрея Тихонова на игру РПЛ

Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Пари НН».

Ставка: победа «Краснодара» и ТБ 1.5 за 2.10.

«Краснодар» пока очень хорошо выглядит, остаётся верен себе и своей атакующей игре. Скорее всего, хозяева не уйдут с поля без парочки голов. Нижний неплохо смотрится, боевитая команда, но будет очень сложно на выезде что-то противопоставить одному из потенциальных фаворитов чемпионата», — сказал Тихонов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Экспресс с коэффициентом 5.06.

Оздоев близок к переходу в ПАОК.

УАФ попросила УЕФА исключить россиян из организации.

«Зенит» официально объявил о переходе Малкома в «Аль-Хиляль».