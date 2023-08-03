«Краснодар» — «Пари НН». Джон Кордоба — ключ к победам

4 августа состоится матч 3-го тура РПЛ «Краснодар» — «Пари НН». Начало игры – в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах определились с фаворитом: они отдают предпочтение краснодарцам — поставить на их победу можно за 1.57, а шансы нижегородцев оценили в 5.75. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Краснодар» — «Пари НН» 4 августа 2023 года

По мнению букмекеров, матч не будет результативным. На тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.86, а на тотал больше 2.5 мяча принимают ставки за 1.96. На гол краснодарцев дают коэффициент 1.13, а гол «Пари НН» оценивается в 1.70. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.98.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура РПЛ «Краснодар» — «Пари НН» (04.08.2023)

Программу 3-го тура Российской Премьер-лиги открывает матч на стадионе «Краснодар», на котором местный футбольный клуб ждёт встреча с «Пари НН». Стартовый свисток прозвучит в 20:00.

Хозяева поля возглавляют турнирную таблицу после побед над «Динамо» (3:1) и «Сочи» (2:0). «Краснодар» – не единственная команда с шестью очками на старте чемпионата, но за счёт лучшей разницы мячей «быки» опережают столь же успешный «Спартак».

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Между матчами первых двух туров «Краснодар» как раз играл со «Спартаком» в Кубке России и уступил со счётом 1:2, но стоит учесть, что оба тренера провели обширную ротацию. Владимир Ивич выпустил с первых минут лишь четверых футболистов основного состава. К тому же «Краснодар» весь второй тайм провёл в меньшинстве.

В матчах с «Динамо» и «Сочи» чёрно-зеленые не сразу включались в игру, но уже к середине первого тайма приспосабливались к более активным действиям соперников. «Быки» действовали в контратакующей манере и, похоже, поставили важность результата выше привлекательности игры.

Владимир Ивич, несмотря на набранные очки, нашёл за что покритиковать своих футболистов. По словам главного тренера «быков», его подопечные в матче с «Сочи» старались слишком быстро играть впереди, и эта спешка ни к чему не приводила. Несмотря на счёт, Ивич отметил, что победа далась «Краснодару» тяжело.

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Лидером атаки «Краснодара» остаётся Джон Кордоба. Колумбийский нападающий в двух встречах РПЛ забил два мяча и отдал одну результативную передачу. С учётом игр прошлого сезона голевая серия Кордобы длится уже пять матчей в чемпионате России. В 2023 году колумбиец забил 14 голов в 22 играх разного статуса.

«Пари НН» стартовал в РПЛ менее уверенно, но и соперники у команды были непростые. На старте сезона нижегородцев проэкзаменовал чемпион России. «Зенит» не выглядел непобедимым, но, после того как во второй половине встречи хозяева стадиона «Нижний Новгород» остались в меньшинстве, гости смогли организовать два взятия ворот и победить со счётом 2:0.

Во 2-м туре Сергей Юран также решил сыграть от обороны. «Пари Нижний Новгород» гостил у «Урала», который в 1-м туре был сильнее ЦСКА. Вязкий матч без большого количества опасных моментов завершился нулевой ничьей, хотя екатеринбуржцы были куда ближе к победе.

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«Нижнему Новгороду» не хватает забивного форварда. Тимур Сулейманов, ставший лучшим бомбардиром команды в минувшем сезоне, не забивает вот уже в 11 официальных матчах подряд. Не станет удивлением, если нижегородцы не смогут огорчить вратаря «Краснодара» и в ближайшей встрече. Поставить на сухую победу хозяев можно с коэффициентом 2.45

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Краснодар» — «Пари НН» 4 августа 2023 года

«Краснодар» мощно начал сезон, добыв шесть очков при разнице мячей +4. На своём поле «быки» в 2023 году ещё не уступали в матчах РПЛ, а ближайший соперник не выглядит уверенным в себе. «Пари НН» в отсутствие забивного форварда играет от обороны. Взломать защиту этой команды будет непросто, но «Краснодар» справится.

Ставка: сухая победа «Краснодара» за 2.45.

Экспресс с коэффициентом 7.23.

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