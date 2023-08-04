«Краснодар» — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на игру 3-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Пари НН» в 3-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Краснодара» и ТБ 1.5 за 1.90.

«3-й тур Мир РПЛ стартует матчем в Краснодаре. Команда Владимира Ивича будет принимать «Пари НН». Тут, конечно, очень многое зависит от стартового начала и от первого тайма для «Краснодара». «Краснодар» в последних матчах, мягко говоря, был не очень убедителен – и в игре со «Спартаком», и в игре с «Сочи», где-то с сочинцами даже повезло. Стандарты Сперцяна здорово помогли, ну и напористость Кордобы, который находится в потрясающем состоянии.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Пари НН» есть новички – Карапузов, Зе Турбо, Эссьен команду пополнили. Что это за футболисты, кроме Карапузова, я, откровенно говоря, не знаю. Но вот будем с ними знакомиться. Да, «Пари НН» — команда, хорошо играющая в обороне, очень плотно, очень тесно. И почему я сказал в самом начале, что важны первые минуты и первый тайм? Если вспомнить прошлый сезон, то быстрые голы «Краснодару» здорово помогали, особенно в домашнем матче. Тогда дубль Кривцова практически все вопросы снял. Тогда Юран только возглавил «Пари НН». Команда ещё, видимо, была не до конца в понимании, как ей играть, и «Краснодар» этим воспользовался. Сейчас будет посложнее. Но если «Краснодар» начал с двух побед на старте, то надо ковать железо, пока горячо, надо идти дальше.

И здесь я бы рассмотрел вариант «гол «Краснодара» в первом тайме за 1.78, а также итоговую победу «Краснодара», где в матче будет забито больше 1.5 мяча. Это как основной вариант», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 5.06.

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