«Краснодар» — «Пари НН»: прогноз Алексея Андронова на игру чемпионата России 4 августа

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Пари НН».

Ставка: индивидуальный тотал «Краснодара» больше 1.5 за 1.79.

«Пятничный матч, который открывает программу тура в РПЛ. Для меня достаточно, в общем-то, очевидный матч, потому что «Краснодар» в хорошем состоянии находится на старте сезона. Пожалуй, их нападающий Кордоба вообще является лучшим игроком сейчас, на этом отрезке. У него есть много разных качеств, и, в общем, они все на довольно высоком уровне, и вокруг Кордобы очень хорошо выстроена игра.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Пари НН», мне кажется, будет крайне тяжело справиться с атаками «Краснодара», тем более что дома клуб Сергея Галицкого всегда играет в агрессивный футбол и, в общем, нацеленный прежде всего на успех у чужих ворот.

Я не верю в то, что «Нижний» сможет выиграть в этой игре, и даже устоять на ничью ему будет тяжело. А вот от «Краснодара» я жду забитых мячей. Мне кажется, «индивидуальный тотал «Краснодара» больше 1.5» с коэффициентом 1.79 очень хорошо здесь смотрится», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 5.06.

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