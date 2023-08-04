«Краснодар» — «Пари НН»: прогноз Олеси Серёгиной на матч РПЛ 4 августа

Известная телеведущая Олеся Серёгина дала прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Пари НН».

Ставка: победа «Краснодара» и ТБ 1.5 за 1.97.

«Я считаю, что в этой встрече всё достаточно очевидно – «Краснодар» прекрасно начал этот сезон и находится на первой строчке. В активе команды две уверенные победы над «Динамо» и «Сочи». Нападение команды сейчас выстроено очень хорошо, чего не скажешь про «Пари Нижний Новгород». Сергей Юран выстраивает оборонительный футбол, и главная проблема нижегородцев – нападение.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Думаю, что большого количества мячей в этом матче не будет. Мой прогноз – победа «Краснодара» и тотал больше 1.5 с неплохим коэффициентом 1.97», — сказала Серёгина.

Экспресс с коэффициентом 5.06.

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