«Краснодар» — «Пари НН»: прогноз Олеси Серёгиной на матч РПЛ 4 августа

Известная телеведущая Олеся Серёгина дала прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Пари НН».
Ставка: победа «Краснодара» и ТБ 1.5 за 1.97.
«Я считаю, что в этой встрече всё достаточно очевидно – «Краснодар» прекрасно начал этот сезон и находится на первой строчке. В активе команды две уверенные победы над «Динамо» и «Сочи». Нападение команды сейчас выстроено очень хорошо, чего не скажешь про «Пари Нижний Новгород». Сергей Юран выстраивает оборонительный футбол, и главная проблема нижегородцев – нападение.
Думаю, что большого количества мячей в этом матче не будет. Мой прогноз – победа «Краснодара» и тотал больше 1.5 с неплохим коэффициентом 1.97», — сказала Серёгина.
Экспресс с коэффициентом 5.06.
Оздоев близок к переходу в ПАОК.
УАФ попросила УЕФА исключить россиян из УЕФА.
«Зенит» официально объявил о переходе Малкома в «Аль-Хиляль».
- 4 августа 2023
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 3 августа 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 2 августа 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 1 августа 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00