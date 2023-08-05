«Крылья Советов» — «Ростов»: прогноз Алексея Андронова на игру РПЛ 4 августа

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ростов».

Ставка: победа «Ростова» с форой (0) за 2.13.

«Крылья Советов» играют с «Ростовом» в этом туре Российской премьер-лиги. Не могу, честно говоря, взять в толк, почему букмекеры считают таким фаворитом «Крылья». Мне казалось, что линия должна быть на равных примерно. «Крылья» пропускают много в последних матчах — 3 от «Динамо», 3 от «Балтики». Как-то это все не очень понятно. Плюс у «Крыльев» есть потери в составе достаточно серьезные. Но, с другой стороны, «Ростов» не очень ровный, хотя выиграл один из последних матчей 1:0, с «Зенитом» сыграл 1:1. В общем, привычный «Ростов» Валерия Карпина.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Очень тяжело выбрать однозначную какую-то ставку на этот матч. Я даже две, пожалуй, предложу. Ну, во-первых, можно рискнуть и сыграть «Ростов» с (0), потому что, мне кажется, они проиграть не должны. Вообще, можно и ничью просто поставить, но «Ростов» с (0) — это как-то все-таки больше вариантов оставляет», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 6.49.

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