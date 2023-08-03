«Крылья Советов» — «Ростов». У Карпина нет безвыходных ситуаций

5 августа состоится матч 3-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Ростов». Начало – в 15:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами самарцев: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно за 2.20. Успех ростовчан оценивается коэффициентом 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ростов» 5 августа 2023 года

Букмекеры склоняются к тому, что матч «Крылья Советов» — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.83. Если забьют самарцы, сыграет коэффициент 1.26. Гол ростовчан доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Ростов» (05.08.2023)

Матч 3-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Ростов» состоится 5 августа в Самаре на стадионе «Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Результаты самарцев в прошлом сезоне можно разделить на до и после. На зимний перерыв подопечные Осинькина ушли в статусе середняка, а завершили сезон в подвале турнирной таблицы с двумя очками преимущества над участвующим в стыках «Пари НН». Стоит отметить, что «Крылья Советов» весной показывали неплохой футбол, проиграв только ЦСКА и «Зениту» с разницей в два мяча или более.

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Летом руководство клуба было пассивным в работе на трансферном рынке. Самарцы сохранили ключевых игроков, в том числе нападающего Владимира Писарского, проявившего себя с лучшей стороны в составе «Оренбурга», а также подписали экс-форварда «Шахтёра» из Солигорска Егора Карпицкого.

Игорь Осинькин привил самарцам комбинационный атакующий футбол, не уступающий топовым клубам РПЛ по многим параметрам. В прошлом сезоне команду подводила реализация.

Три официальных матча показали, что работа над ошибками была проведена. Футболисты выполнили суммарно 19 ударов в створ ворот, шесть из которых были голевыми. В матчах РПЛ «Крылья Советов» победили «Ахмат» (2:1) и сыграли вничью с «Динамо» (3:3), а в Кубке России почти резервным составом уступили «Балтике» (2:3).

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«Ростов» закончил прошлый сезон не с тем результатом, на который рассчитывал. Подопечные Валерия Карпина бóльшую часть дистанции составляли достойную конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство, но в итоге довольствовались четвёртым местом. Кажется, под занавес сезона их покинули силы.

«Ростов» сохранил практически всех игроков стартового состава, за исключением Дмитрия Полоза, и плодотворно поработал над повышением конкуренции. Жёлто-синие подписали Романа Акбашева, Евгения Чернова, Алексея Ионова и Мохаммада Мохеби. Валерий Карпин заиграл всех новичков во время предсезонных сборов, кроме иранского нападающего, и продемонстрировал отличные результаты.

В пяти встречах ростовчане уступили только «Факелу» (0:1). Обыграли «Форте» (4:2), «Черноморец» (4:1), махачкалинское «Динамо» (2:1) и «Факел» (3:0). Однако в официальных матчах 54-летний специалист не может рассчитывать на их подспорье из-за запрета ФИФА на регистрацию новых игроков.

Бюрократические проволочки могут стать помехой на пути Карпина по возвращению «Ростова» на призовой пьедестал, что в последний раз жёлто-синим удавалось в сезоне-2015/2016. Однако даже без новичков он достойно справляется с задачами, набрав четыре очка в матчах РПЛ с «Факелом» (2:1) и «Зенитом» (1:1), а также обыграв «Рубин» (1:0) в Кубке России.

«Крылья Советов» и «Ростов» провели 54 очные встречи. Жёлто-синие записали в актив 22 победы, и 15 матчей закончились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 61:70 в пользу ростовчан. Последняя личная встреча в 17-м туре РПЛ-2022/2023 закончилась победой команды Карпина со счётом 3:1.

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«Крылья Советов» ударно играют в начале сезона, забив суммарно семь голов. Команда Карпина также оставляет приятное впечатление, несмотря на на то что не может рассчитывать на всех футболистов. Ростовчане и самарцы ни разу не покидали поле без результативного действия, поэтому рекомендуем присмотреться к ставке на обе забьют за 1.85.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ростов» 5 августа 2023 года

«Ростов» наигрывал новичков на предсезонных сборах, а сейчас должен обходиться прошлогодними ресурсами. Это не мешает Карпину добиваться положительных результатов, но старт сезона мог быть более убедительным. Самарцы мощно выглядят на стартовом отрезке, навязывая борьбу претендентам на высокие места в турнирной таблице. Недооценивать их в родных стенах не стоит. Рекомендуем ставку на обе забьют за 1.85.

Ставка: обе забьют за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 7.23.

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Ростов» с коэффициентом 2.34.

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Прогноз на матч «Оренбург» — «Урал» с коэффициентом 2.19.

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