«Балтика» – «Факел»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Балтика» – «Факел» в 3-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Балтики» за 2.30.

«Весьма любопытный матч пройдет в Калининграде: «Балтика» сыграет против «Факела». Сергей Игнашевич против Вадима Евсеева. Понятно, что команды друг друга хорошо изучают. Это все понятно. Но сейчас на последних местах «Балтика» и «Факел». Не сказать, что неожиданно их там видеть, но что есть, то есть. Также ни 1 очка пока еще не набрал «Ахмат». У «Балтики» и «Факела» по 2 поражения в матчах РПЛ, но калининградцы выиграли в Кубке России в Самаре, а «Факел» и там уступил – «Сочи».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мне кажется, «Балтика» показала зубки, и в игре со «Спартаком» особенно. Действительно, команда свежо выглядела, очень хорошо двигалась, хорошо прессинговала. И «Спартаку» где-то повезло. Если бы не индивидуальные ошибки, в частности Пуцко, то «Спартак» мог и не выиграть московский матч. «Балтика» и с «Сочи» хорошо смотрелась, и в Самаре три за тайм забила, и достойная игра была против «Спартака» в Москве. Всего этого не скажешь про «Факел». Хотя и «Факел» дома с «Локомотивом» дал настоящий бой: если бы не Лантратов, воронежцы могли рассчитывать и на непроигрыш в этом матче. Но мне «Балтика» понравилась больше, плюс они играют дома. Сейчас у «Факела» нет такой суперконцентрации и супернадежности, которая была по весне на финише того чемпионата.

Я думаю, что «Балтика» — фаворит в этой паре, и преимущество своего поля скажется. «Балтика», скорее всего, одержит первую победу после возвращения в РПЛ. Мой прогноз — победа «Балтики» за 2,30», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 8.02.

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