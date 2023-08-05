«Балтика» — «Факел». Сергей Игнашевич не теряет надежду

Для калининградцев этот матч — хороший шанс зацепиться за первые очки в РПЛ. Пора показать, что легенда ЦСКА старается не зря.

6 августа состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Балтика» — «Факел». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу калининградцев можно с коэффициентом 2.23. Успех воронежцев оценён экспертами в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Балтика» — «Факел» 6 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Балтика» — «Факел» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата России «Балтика» — «Факел» (06.08.2023)

Постепенно набирает обороты новый сезон Российской Премьер-Лиги. На 6 августа запланированы три встречи 3-го тура. В самой ранней из них на стадионе «Калининград» местная «Балтика» примет «Факел». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

В двух матчах чемпионата России «Балтика» проиграла «Сочи» (0:2) и «Спартаку» (1:2). Также она победила «Крылья Советов» (3:2) во встрече 1-го тура группового этапа Кубка России. Примечательно, что во всех трёх играх калининградцы выступали на выезде.

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Сергей Игнашевич поделился ощущениями, что физически его подопечные были лучше всех трёх соперников. Единственное, чего, по мнению бывшего легендарного защитника ЦСКА, не хватает «Балтике», это опыта и терпения, в том числе в завершении атак, в переходах и в своей штрафной.

В чём-то с Игнашевичем можно не согласиться, но по большей части он прав. Во всех этих матчах калининградцы много атаковали и часто били по воротам. Суммарно они нанесли 24 удара, 13 из которых пришлись в створ. Для команды, которая ещё в прошлом сезоне выступала в Первой лиге, показатели весьма неплохие.

В первом домашнем матче нового сезона у калининградцев есть все шансы зацепиться за очки. За 17 матчей в минувшем розыгрыше Первой лиги в качестве хозяев они уступили только однажды и пять раз сыграли вничью. За этот период времени забили 28 мячей, а сами пропустили 15.

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«Факел» в двух встречах чемпионата России проиграл на выезде «Ростову» (1:2) и разгромно уступил на домашнем стадионе «Локомотиву» (1:4). Кроме того, он потерпел поражение в игре 1-го тура группового этапа Кубка России с «Сочи» (1:3), которая проходила в Воронеже.

Несмотря на мощную поддержку родных трибун, «огнеопасные» без шансов проиграли железнодорожникам и сочинцам. В первом случае, правда, не обошлось без спорных моментов. У арбитра были поводы не засчитать гол Артёма Дзюбы и назначить пенальти в ворота красно-зелёных, но он принял решения не в пользу воронежцев, а ЭСК их поддержала.

Впрочем, это не решило бы появившихся у Вадима Евсеева проблем. Спасшему воронежцев от вылета в Первую лигу наставнику срочно нужно что-то предпринимать для улучшения качества обороны. Несмотря на подписание экс-защитника сборной России Фёдора Кудряшова и другие трансферы, в защите у воронежцев проходной двор.

Нападение у «Факела» функционирует более-менее нормально. За три встречи он нанёс целых 42 удара, 16 из которых пришлись в створ. Где-то воронежцев подвела реализация, а где-то выручали голкиперы соперников. При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки видится «обе забьют» за коэффициент 2.00.

В успех «Балтики» верится больше. Во-первых, игра состоится в Калининграде. Во-вторых, в матче с «Локомотивом» получил травму защитник «Факела» Игорь Калинин, ставший основообразующим при Евсееве. Сообщается, что он пропустит от двух до трёх недель из-за надрыва передней поверхности бедра. Остаётся лишь пожелать ему скорейшей поправки.

У «огнеопасных» и так проблемы в обороне, а тут ещё и травма Калинина подливает масла в огонь. С другой стороны, списывать со счетов подопечных Вадима Евсеева из-за этого, на наш взгляд, не стоит. В конце прошлого сезона тренер наглядно продемонстрировал, что умеет выкручиваться из сложных ситуаций.

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В конце концов, у обеих команд полным-полно мотивации. После потери очков в стартовых двух турах нового розыгрыша чемпионата России они наверняка возлагают большие надежды на предстоящую встречу. Думается, она получится насыщенной событиями и ознаменуется забитыми мячами с обеих сторон.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Балтика» — «Факел» 6 августа 2023 года

«Балтика» постепенно начинает осваиваться в РПЛ. Если на выезде ей удалось обыграть «Крылья Советов» и навязать борьбу «Спартаку», то на домашнем стадионе она наверняка сумеет забить как минимум гол «Факелу». «Огнеопасные» в новом сезоне очень много пропускают. Усиления не приносят нужных плодов. Кроме того, получил травму важный игрок обороны. Хорошо, хоть в атаке у сине-белых порядок. Они создают очень много моментов и часто бьют по воротам. Не исключено, что именно это спасёт их от поражения в грядущем матче. Ждём голы с обеих сторон.

Ставка: обе забьют за коэффициент 2.00.

Экспресс с коэффициентом 7.56.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» с коэффициентом 3.00.

Сафонов: я не могу, как Кузяев, взять и уйти в Европу.

Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Черноморец» с коэффициентом 7.60.

Агент Гайча: у нас есть несколько вариантов, ждём новости из Италии.