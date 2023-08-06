«Зенит» — «Динамо»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата России 6 августа

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Динамо».

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Обе команды не добрали очков в прошлом туре. Они вели в счете выездных матчах, но очень сильно прижались к своим воротам в концовке, за что и были наказаны соперником. Они пропустили.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Нужно сделать выводы, что играть в футбол следует до конца, а не успокаиваться и садиться в обороне, ведя в счете. Безусловно, в этом матче фаворитом является «Зенит». Это понятно, команда играет дома.

Но «Динамо» сейчас – это такой соперник, который, мне кажется, может преподнести любую сенсацию как со знаком плюс, так и минус. Я думаю, еще приличное время москвичей будет колбасить. Их результаты в плане исхода будут непредсказуемы.

В этом матче я жду большое количество голов, яркую игру, «верховой» матч. Потому что «Динамо» не будет стоять сзади. Ну и «Зенит» дома, соответственно, тоже будет играть в атаку.

Поэтому я дам два прогноза на игру: первый – обе забьют, второй – ТБ (9,5) углового удара. Вполне допускаю и сенсацию в этой встрече: не победу «Зенита». В этой игре может произойти все, что угодно», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 8.02.

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