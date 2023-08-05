«Зенит» — «Динамо». Семак учится играть без Малкома

6 августа состоится матч 3-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо». Начало – в 19:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами петербуржцев: поставить на победу хозяев можно за 1.52. Успех москвичей оценивается коэффициентом 6.00. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Динамо» 6 августа 2023 года

Аналитики склоняются к тому, что матч «Зенит» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.32. Если забьют петербуржцы, сыграет коэффициент 1.10. Гол москвичей доступен с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77 по линии «Фонбет», а всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо» (06.08.2023)

Матч 3-го тура чемпионата России «Зенит» — «Динамо» состоится 6 августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00. Петербуржцы стали чемпионами РПЛ в минувшем сезоне. Команда Семака наглядно продемонстрировала своё превосходство, забив 74 гола, в 30 из которых поучаствовал Малком (23+7).

Летом состав сине-бело-голубых покинули Далер Кузяев и бразилец. 30-летний российский полузащитник ушёл в «Гавр», а лучший бомбардир минувшего розыгрыша РПЛ перебрался в «Аль-Хиляль» за рекордные для «Зенита» € 60 млн.

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Казалось, что летние потери не смогут сказаться на игре подопечных Семака, но стартовые матчи РПЛ доказали обратное. Во встречах с «Пари НН» (2:0) и «Ростовом» (1:1) подопечные Семака нанесли суммарно 17 ударов по воротам, из которых лишь три пришлись в створ. Также неубедительно выступил «Зенит» в Суперкубке России с ЦСКА. Похоже, что петербуржцы далеки от оптимальной формы.

«Динамо» финишировало на девятом месте в прошлом сезоне. Славиша Йоканович за три тура до его окончания был отправлен в отставку, а на пост главного тренера пригласили Марцела Личку. Чешский специалист поставил классный остроатакующий футбол в «Оренбурге». Руководство и болельщики москвичей надеялись, что ему удастся справиться с игровой стагнацией бело-голубых.

Уверенные результаты москвичей в предсезонке добавили оптимизма относительно турнирных перспектив — летом «Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск» (2:1), «Пари НН» (1:0 и 4:3) и ЦСКА в Братском кубке (5:0 и 6:3).

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Москвичи не оправдали ожиданий, провалив начало сезона. Подопечные Марцела Лички в РПЛ стартовали с поражения от «Краснодара» (1:3) и ничейного результата с «Крыльями Советов» (3:3), а в групповом этапе Кубка России резервным составом уступили «Пари НН» (1:1, 3:4 по пен.). Похоже, чешскому специалисту предстоит проделать ещё много работы.

«Зенит» и «Динамо» провели 58 очных встреч. Сине-бело-голубые записали в актив 30 побед, а 15 матчей закончились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 94:54 в пользу петербуржцев. Последняя личная встреча в РПЛ закончилась победой команды Семака со счётом 3:1 благодаря Малкому. Бразилец забил два мяча и отдал голевую передачу. Теперь «Зенит» учится играть без него.

Команда Семака испытывает проблемы в создании, но демонстрирует стопроцентную реализацию моментов. У Марцела Лички не всё получается во главе столичного клуба. Первые официальные матчи показали, что ему удалось улучшить игру команды в атаке, но ещё предстоит проделать огромный объём работы, чтобы стабилизировать результаты. Рекомендуем ставку на обе забьют за 1.77 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Динамо» 6 августа 2023 года

В пяти из шести последних очных встреч «Динамо» и «Зенит» обменивались голами. Петербуржцы показывают завидную эффективность в завершающей стадии, и за Арсеном Захаряном с Фёдором Смоловым вряд ли заржавеет. Марцел Личка делает всё возможное, чтобы раскрыть атакующий потенциал бело-голубых. Рекомендуем ставку на обе забьют за 1.77 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

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