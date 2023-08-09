«Крылья Советов» — «Зенит»: прогноз Павла Погребняка на матч Кубка России в Самаре

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» и ТБ 2.5 за 2.44.

«В чемпионате России «Крылья Советов» разгромили «Ростов», а «Зенит» проиграл «Динамо».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Питерцы — очевидные фавориты в группе С. Думаю, что не стоит ждать экспериментов. Семак будет играть на результат. «Крылья Советов» — команда крепкая, играющая, результативная, но всё же «Зенит» сильнее, выше классом. Однако фактор своего поля, поддержка болельщиков помогут хозяевам. Моя ставка — победа «Зенита» при ТБ (2.5)», — сказал Погребняк.

Фонбет Кубок России. Группа C Фонбет Кубок России. Группа C 09 августа 2023, среда. 18:30 МСК Крылья Советов Самара Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Экспресс с коэффициентом 9.75.

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