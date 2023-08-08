«Крылья Советов» — «Зенит». Чемпиона лихорадит

9 августа состоится матч 2-го тура группового этапа Кубка России «Крылья Советов» — «Зенит». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех самарцев оценён экспертами в 4.40. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Зенит» 9 августа 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Крылья Советов» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.53.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Кубка России «Крылья Советов» — «Зенит» (09.08.2023)

Фонбет Кубок России. Группа C Фонбет Кубок России. Группа C 09 августа 2023, среда. 18:30 МСК Крылья Советов Самара Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Стартовал новый сезон Российской Премьер-Лиги. Отгремели матчи 3-го тура РПЛ. 9 августа состоятся четыре игры 2-го тура группового этапа Кубка России. В самой ранней из них на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре «Крылья Советов» примут «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

Самарцы здорово начали новый сезон. В трёх матчах чемпионата России они победили «Ахмат» (2:1), сыграли вничью с московским «Динамо» (3:3) и разгромили «Ростов» (5:1). Также в матче 1-го тура группового этапа Кубка России уступили «Балтике» (2:3).

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Похоже, наконец-то проблемы с реализацией отступили от подопечных Игоря Осинькина. В прошлом сезоне плохое завершение перечёркивало все старания опытного наставника. Самарцы демонстрировали красивый комбинационный футбол, но банально не могли забить.

Теперь всё совсем иначе. «Крылья Советов» забили больше всех в текущем сезоне РПЛ. Всего за четыре матча они записали на свой счёт целых 12 мячей. И это при том, что ни в одной из игр не принял участия Владимир Писарский. Он продолжает восстанавливаться после травмы.

Осинькин нашёл замену нападающему в лице Никиты Салтыкова, который в прошлом сезоне был в аренде у «Акрона». В матче с «Ростовом» 18-летний футболист записал на свой счёт дубль. Также в игре с жёлто-синими отметился забитым мячом Егор Карпицкий, приобретённый самарцами этим летом у солигорского «Шахтёра». Новобранцы освоились практически моментально.

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«Зенит» в трёх матчах чемпионата России обыграл только «Пари Нижний Новгород» (2:0). Также он сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) и проиграл «Динамо» (2:3). В матче 1-го тура группового этапа Кубка страны команда из Санкт-Петербурга победила «Ахмат» (2:0). В игре за Суперкубок она с трудом выиграла у ЦСКА (0:0, 5:4 пен.).

Сине-бело-голубые выдали худший старт в Российской Премьер-Лиге с 2013 года. Хотя важны не столько результаты, сколько игра. У подопечных Сергея Семака худший показатель xG в лиге. В среднем они создавали меньше двух голевых моментов за матч. По нанесённым в створ ударам опережают только «Пари НН».

Связано всё это с продажей Малкома в «Аль-Хиляль». Уход лучшего бомбардира моментально отразился на команде. Ей стало на порядок труднее развивать и завершать атаки. Петербуржцы стали реже доминировать, и, как следствие, вскрылись проблемы оборонительного плана, о которых ранее даже не приходилось думать.

В прошлом сезоне бывало такое, что болельщики в шутку предлагали Михаилу Кержакову брать с собой на поле стул. В ближайшем будущем голкиперу вряд ли выпадет возможность отдохнуть по ходу матча. Вероятно, пока Малкому не найдётся равноценная замена, «Зениту» будет непросто.

Да, у петербуржцев по-прежнему один из самых сильных составов в чемпионате России, но без ставшего лидером бразильца качество футбола сильно ухудшилось. Сине-бело-голубые стали менее результативны и более уязвимы. Далеко не факт, что на выезде им удастся обыграть «Крылья Советов».

Сергей Семак в очень непростом положении. Как скоро ему удастся найти выход — остаётся только гадать. Предлагаем проверить ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.79. Девять последних очных встреч только за такой исход. В шести из них забивали обе команды. Также в шести из девяти матчей сыграл верх по голам.

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У самарцев заметно улучшилось качество атакующей линии, но в обороне по-прежнему много слабых мест. За четыре матча в новом сезоне подопечные Осинькина пропустили восемь мячей, что немало. За последние 17 туров в РПЛ они только три раза сумели сохранить свои ворота на замке.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Зенит» 9 августа 2023 года

«Крылья Советов» разошлись не на шутку. Летние приобретения вдохнули в них новую жизнь. Главное — улучшилась реализация. На домашнем стадионе подопечные Осинькина наверняка забьют «Зениту» мяч или два, а то и больше. После продажи лидера клуб из Санкт-Петербурга стал менее опасен. С другой стороны, у него лучше состав. Да и самарцы пропускают часто. Как минимум один гол сине-бело-голубые наверняка сумеют соорудить. История очных встреч также на стороне высокой результативности и забитых мячей с обеих сторон.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.79.

Экспресс с коэффициентом 9.24.

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